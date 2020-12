Steinwedel

Das ist das nächste Millionenprojekt in Lehrtes Schullandschaft: Die Grundschule in Steinwedel soll fit gemacht werden für den Ganztagsbetrieb, und dafür braucht sie dringend eine Modernisierung und Erweiterung. Das kostet nach einer ersten Schätzung der Stadtverwaltung rund 2,4 Millionen Euro. Nach einer Debatte über das Thema im Schulausschuss gibt es jetzt eine breite politische Front für das Vorhaben. Die Ratsmehrheit aus SPD, Grünen und Linke regt an, es ins Investitionsprogramm der Stadt aufzunehmen. Der CDU-Stadtverband will Planungskosten schon im nächsten Jahr vorsehen.

Die Grundschule in Steinwedel ist Bestandteil der benachbarten Aueschule in Aligse. An letzterer hat der Ganztagsbetrieb bereits in diesem Sommer begonnen. Wenn die Kinder aus Steinwedel daran teilnehmen wollen, müssen sie sich in den Bus setzen und ins Nachbardorf fahren. Lehrtes Politiker hatten allerdings schon Ende 2019 beschlossen, dass auch ein Ganztagsbetrieb in Steinwedel überprüft werden möge. Und das ist mittlerweile geschehen.

So sieht der Raumbedarf für die Schule in Steinwedel aus

In dem kürzlich vorgelegten Papier des Fachdienstes für Schule, Sport und Kultur ist unter anderem der Raumbedarf für die Steinwedeler Grundschule skizziert. Er reicht über eine Mensa, einen Kunst- und Werkraum, jeweils einen Computer-, Betreuungs-, Bewegungs- und Musikraum bis hin zu einer kleinen Bücherei, einem Besprechungszimmer, einem kombinierten Lehrerzimmer und Sozialraum bis hin zu einer Abstellmöglichkeit für Putzmittel. Dabei kommt eine zusätzliche Nutzfläche von 650 Quadratmetern zusammen.

Der Fachdienst weist nachdrücklich darauf hin, dass sich die Summe von 2,4 Millionen Euro noch nicht auf einen fundierten Entwurf bezieht. Sie könne daher leicht um 20 Prozent nach oben oder unten abweichen. Zudem sei es fraglich, ob das Projekt auf dem vorhandenen Schulgrundstück realisiert werden könne. Möglicherweise müsse man auf eine andere Fläche im Dorf ausweichen, eine Aufteilung zwischen Schul- und Ganztagsbetrieb an zwei Standorten in Steinwedel sei aber nicht wünschenswert.

Wengorsch : „Die Schule macht keine Schlagzeilen“

Im Schulausschuss hatte insbesondere der Steinwedeler Christdemokrat Ralf Wengorsch eine Lanze für die Steinwedeler Schule gebrochen, an der zurzeit 65 Kinder unterrichtet werden. Die Schule, in den Sechzigerjahren errichtet und nie nennenswert umgebaut, mache „keine Schlagzeilen“, sei aber reich an Unzulänglichkeiten. „Kein Lehrerzimmer, kein Differenzierungsraum, keine Sporthalle, kein PC-Raum“, zählte Wengorsch auf. Es müsse ein klares Zeichen gesetzt werden, dass die Lehrter Politik den Schulstandort in Steinwedel dauerhaft erhalten wolle. „Ein Konzept muss nun her“, forderte der Steinwedeler.

Bisher verfügt die Schule in Steinwedel nur über allgemeine Unterrichtsräume, in denen auch Kunst, Werken und Textiles Gestalten gegeben werden. Zum Sport müssen die Kinder in die Halle in Aligse. Für einen adäquaten Ganztagsbetrieb müssten die neuen Räume dringend her, sagte auch Schulleiterin Verena Liegmann vor den Kommunalpolitikern. „Wir haben in Steinwedel eine traumhafte Schule auf einem tollen Gelände, aber sie ist nicht vergleichbar mit dem Raumangebot in Aligse.“

AfD-Ratsherr: „Abreißen und neu bauen!“

Den Wunsch nach einer Modernisierung und Erweiterung der Steinwedeler Schule werde man mit in die Haushaltsberatungen nehmen, versprach daraufhin CDU-Ratsfrau Heike Koehler, während AfD-Ratsherr Ulrich Gürtler eine Radikallösung vorschlug. Er sprach davon, Erweiterungen und Modernisierungen seien nur „Stückwerk“. Man solle besser „abreißen und neu bauen“.

Auch die Reaktion aus dem Lager von SPD, Grünen und Linke ließ nicht lange auf sich warten. In einer kurz nach der Sitzung des Ausschusses veröffentlichten Presseerklärung spricht die Ratsmehrheit von einem „klaren Bekenntnis“ für das Projekt an der Steinwedeler Schule. Man müsse gleiche Bedingungen für alle Schüler in Lehrte schaffen, wird Linken-Fraktionschef Thomas Schwieger zitiert. Mit der Aufnahme des Millionenprojekts in das Investitionsprogramm der Stadt wolle man für eine verlässliche Finanzierung sorgen, betont SPD-Fraktionschef Hans-Jürgen Licht.

Die CDU fordert in einer eigenen Presseerklärung unter anderem „Räumlichkeiten gemäß den neuesten Standards“. Die Christdemokraten wollen, dass schon im städtischen Haushalt 2021 Planungskosten für das Schulprojekt in Steinwedel eingestellt werden.

Der Rat der Stadt spricht über das Thema in seiner öffentlichen Sitzung am Mittwoch, 2. Dezember, ab 18 Uhr in der Sporthalle an der Schlesischen Straße in Lehrte.

Von Achim Gückel