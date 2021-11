Lehrte

Wenn Bauprojekte schnell voran kommen, dann ist das in heutigen Zeiten schon etwas Besonderes. Daher ist die Freude, die Lehrtes Bürgermeister Frank Prüße und Stadtwerke-Chef Björn Sommerburg am Montagnachmittag versprühten, auch gut zu verstehen. Gemeinsam legten sie vor rund 50 Gästen aus den Stadtwerken und der Lehrter Politik den Grundstein für den Anbau des Stadtwerkegebäudes an der Germaniastraße. Erst vor gut sieben Wochen war der erste Spatenstich für das Bauprojekt gesetzt worden, das nach bisherigen Schätzungen bis zu 6 Millionen Euro kosten wird.

„Die Stadtwerke entwickeln sich weiter“, sagte Prüße bei der Grundsteinlegung. Wegen der Übernahme neuer Aufgaben und Anforderungen im Zuge der Energiewende wachse die Belegschaft des städtischen Unternehmens. Es müssten neue Büros und flexible Arbeitsplatzkonzepte her.

3000 Quadratmeter zusätzliche Nutzfläche

All das soll der Anbau an das erst vor gut sechs Jahren in Betrieb gegangene Gebäude der Stadtwerke liefern. Er wird rund 3000 Quadratmeter neue Nutzfläche bieten, auf der rund 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Platz finden. Die Belegschaft der Stadtwerke ist von 60 Köpfen im Jahr 2015 auf jetzt 90 gewachsen. Tendenz steigend. Grund dafür sind unter anderem die Anstrengungen beim Ausbau der E-Lade-Struktur in Lehrte, in der Digitalisierung und in der Übernahme der Stromnetze in der Stadt.

Stadtwerke-Geschäftsführer Björn Sommerburg (links) und Bürgermeister Frank Prüße versichern: Keine Preiserhöhung wegen des Sechs-Millionen-Neubaus. Quelle: Achim Gückel

Prüße, der auch Aufsichtsratschef der Stadtwerke ist, betonte bei der Grundsteinlegung, dass der neue Millionenbau nicht für steigende Gas- und Strompreise bei dem lokalen Versorger verantwortlich sein werde. Geschäftsführer Sommerburg musste trotzdem eingestehen, dass die Preise im kommenden Jahr wohl angehoben werden müssen. Das sei aber ausschließlich der aktuellen Marktlage geschuldet. Genaue Zahlen könne er auch noch nicht nennen, sagte Sommerburg.

Anbau soll Ende 2022 fertig sein

Der Geschäftsführer stellte auch klar, dass es mit dem Millionenprojekt an der Germaniastraße nun wohl etwas langsamer voran gehen werde. Im Winter werde man wegen des zu erwartenden Wetters wohl eine Pause einlegen müssen. Am Fertigstellungstermin Ende 2022 ändere sich aber nichts.

Von Achim Gückel