Lehrte

Halloween, das ist die Nacht vor Allerheiligen. Und in der liegen Grusel und Geister in der Luft. Nach amerikanischem Vorbild ziehen Kinder verkleidet durch die Straßen und fordern: „Süßes oder Saures!“ Kürbisse und Skelette, Spinnenweben und schwarze Katzen dienen als Dekoration für so manche Grusel-Party. Ein ganz spezielle Halloween-Veranstaltung wartet im Haus am Lehrter See an der Steinstraße 90 auf alle Freunde des gepflegten Schauderns: Der Schauspieler Volker Kühn gibt dort am Sonnabend, 1. November, um 20 Uhr Schauergeschichten von Edgar Allen Poe bis Stephen King zum Besten.

„Böse Nachtgeschichten“ ist das Programm überschrieben. Wer meint, es handle sich dabei um eine mehr oder weniger normale Lesung, der irrt. Und zwar gewaltig. Denn Volker Kühn ist schließlich Schauspieler. Als solcher wird er den Abend auch entsprechend gestalten. Passend zum Anlass gekleidet, wird er im gruseligen Ambiente ganz tief in die Untiefen der Schauerliteratur abtauchen. Den Figuren mit Mimik, Gesten und Stimme Leben einhauchen. Und den Gästen im Haus am Lehrter See wohlige Schauer über den Rücken laufen lassen bei dieser Achterbahnfahrt durch die Gefilde der Untoten, Hexen, Geister, Monster und anderer Schattengestalten.

Volker Kühn : Schauspieler im TV und auf der Bühne

Volker Kühn stammt aus Hannover und war von 1977 bis 1981 Schüler der Schauspiellehrerin Marlise Ludwig in Berlin. Kühn stand in Hannover, Baden Baden, Freiburg, Hamburg, Oldenburg, München und weiteren Städten als Theaterschauspieler auf der Bühne. Zudem war er ihm Fernsehen in Gastrollen unter anderem in „Tatort“ und „Doppelter Einsatz“ zu sehen. Seit 2004 ist er wieder zurück in seiner Heimatstadt und dort als freischaffender Künstler unterwegs.

Karten kosten 10 Euro. Reservierungen werden telefonisch unter der Nummer (0176) 47869486 sowie per E-Mail an malochers@gmail.com entgegen genommen. Einlass ist bereits ab 18.30 Uhr, Gäste können sich so bereits kulinarisch auf den Auftritt von Volker Kühn einstimmen.

Von Sandra Köhler