Um Fragen der Geschlechtergerechtigkeit in Lehrte kümmern sich jetzt wieder zwei Frauen. Gülten Gailus hat die Aufgabe als neue Stellvertreterin der Gleichstellungsbeauftragten Freya Markowis im Rathaus angetreten. Sie tritt die Nachfolge von Fokeline Beerbaum-Vellinga an, die Ende 2019 gekündigt hatte. Nach elfmonatiger Vakanz ist der Posten nun wieder besetzt. Markowis arbeitet mit 30 Wochenstunden, Gailus mit 19,5 Stunden.

Gailus ist in Lehrte geboren und hat lange in der offenen Jugendarbeit der Stadt gearbeitet. In den vergangenen Jahren war die sie in der Jugendhilfe und zuletzt als Fachkraft für Migration und Teilhabe im Rathaus tätig. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit soll nun die Leitung des Runden Tisches gegen häusliche Gewalt in Lehrte sein.

Gegen Gewalt: Es geht um aktiven Opferschutz

„Jede vierte Frau wird mindestens einmal Opfer von Gewalt durch ihren aktuellen oder früheren Partner“, sagt Gailus und unterstreicht damit die Bedeutung des Runden Tisches. „Durch institutionsübergreifende Bearbeitung und Veröffentlichungen wollen wir weiter auf das Thema aufmerksam machen und so zur Bekämpfung sowie zum aktiven Opferschutz beitragen.“

Für Gailus bedeutet Gleichstellung mehr als die Angleichung von Prozentzahlen in bestimmten Arbeitsbereichen sowie in den Stufen der Hierarchie in Firmen oder Verwaltungen. Die Geschlechter hätten unterschiedliche Fähigkeiten und Stärken. „Die Stadt muss die Potenziale der Frauen erkennen und diese aktivieren“, sagt sie. Darüber hinaus seien Geschlechterrollen in unterschiedlichen Kulturen auch unterschiedlich ausgeprägt. „Dementsprechend stehen wir vor einer vielfältigen Verantwortung und Herausforderung, die ich gern in meiner Rolle als stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte annehme“, sagt Gailus.

Telefonaktion zum Frauentag am 8. März

Und es ist einiges zu tun. Trotz der Pandemie gibt es am Internationalen Frauentag am 8. März eine öffentliche Aktion der Gleichstellungsbeauftragten in der Stadt. Neue Kontakte können aktuell nicht geknüpft werden, und das fehlt Frauen wie auch die passende Gesprächspartnerin. Deshalb bieten die Gleichstellungsbeauftragten eine Telefonaktion unter dem Titel „Gespräche zum Frauentag“ an.

Frauen, die Interesse an einem Gespräch mit einer anderen Frau aus Lehrte haben, können sich online oder per Post für die Teilnahme an der Aktion anmelden. Markowis und Gailus ordnen dann Frauen einander zu, die sich am 8. März anrufen und zu bestimmten Themen miteinander reden. Weitere Informationen zu der Veranstaltung und zur Anmeldung gibt es von Montag, 15. Februar, bis Donnerstag, 4. März, im Internet auf www.lehrte.de/gleichstellung.

Von Katerina Jarolim-Vormeier