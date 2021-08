Lehrte

Vor einem Monat hat #WirSindLehrte begonnen. Jetzt haben die Organisatoren der Aktion mit den 10-Euro-Einkaufsgutschein für alle ein vorläufiges, sehr positives Fazit gezogen. Doch es gibt auch ein Problem: Fünf Läden dürfen bereits weit vor dem Ende der Aktion keine Coupons mehr entgegennehmen. Denn sie haben das Limit von 1000 eingelösten Gutscheinen erreicht – und das führt nun bei manchen Kundinnen und Kunden zu Irritationen und Verärgerung.

Der Spielwarenladen Beckmann Henschel und das Modegeschäft Best Labels im Neuen Zentrum, C&A und die Buchhandlung Böhnert an der Zuckerpassage sowie das Elektrofachgeschäft Expert sind bei #WirSindLehrte bereits aus dem Rennen. Dort haben schon jeweils 1000 Kunden ihren 10-Euro-Gutschein für Mode, Bücher oder Spielzeug eingelöst. Mehr ist laut den Regularien der Aktion nicht gestattet. Mit der Höchstgrenze wollen Stadt und Stadtmarketing darauf einwirken, dass einzelne Geschäfte nicht überproportional von #WirSindLehrte profitieren und andere weitgehend leer ausgehen.

Kritik an der 1000-Gutschein-Grenze

Doch in den besagten Geschäften haben nun offenbar schon allerhand Kundinnen und Kunden an der Kasse gestanden, den Coupon gezückt und ihn dann nicht einlösen können. Bei der Stadt seien deswegen zwar noch keine Beschwerden eingegangen, beteuert Sprecher Fabian Nolting. Doch in dem einen oder anderen Fall seien Kunden sicher verwundert gewesen, gibt er zu.

Bei der Buchhandlung Böhnert indes ist Kritik an der 1000-Gutschein-Obergrenze zu hören. Am Donnerstagvormittag habe man die Grenze erreicht gehabt, sagt eine Mitarbeiterin. Anschließend habe man innerhalb kurzer Zeit von Kunden, die ihre Gutscheine nicht mehr einlösen konnten, deutlichen Unmut abbekommen – und das werde nun wohl noch einige Tage so weitergehen. Insgesamt sei #WirSindLehrte eine prima Aktion, sie sei aber vielleicht etwas zu kompliziert, sagt die Böhnert-Mitarbeiterin. Man habe der Kundschaft oft die Bedingungen zum Einlösen erklären müssen. Auch eine Böhnert-Kundin reagierte am Donnerstagnachmittag etwas verärgert auf den Annahmestopp: „Wir waren im Urlaub und konnten unsere Coupons gar nicht früher einlösen“, sagte sie.

In der Buchhandlung Böhnert an der Zuckerpassage haben schon 1000 Lehrter ihren Gutschein eingelöst. Quelle: Achim Gückel

Stadt führt eine aktualisierte Onlineliste

Um solchen Reaktionen vorzubeugen, hat die Stadt auf ihrer Homepage für die letzten anderthalb Wochen der bis zum 29. August dauernden Gutscheinaktion nun einen Service eingerichtet. Auf einer Liste der 75 teilnehmenden Betriebe sind jene, die keine Coupons mehr annehmen können, farblich markiert. Nolting rät außerdem dazu, in den Geschäften schon vor dem Einkauf zu fragen, ob das Einlösen der Gutscheine noch möglich ist.

Die Aktion #WirSindLehrte startete am 19. Juli. Sie ist als Konjunkturspritze nach dem Corona-Lockdown für den Lehrter Handel und die Gastronomie gedacht. Jeder in der Stadt gemeldete Bürger und jede Bürgerin, vom Baby bis zur Seniorin und zum Senior, hat dabei einen 10-Euro-Gutschein geschenkt bekommen, der in den teilnehmenden Geschäften und Gastronomieunternehmen ab einem Einkaufswert von 20 Euro einlösbar ist. Dafür hat die Stadt ein Budget von bis zu 490.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Offizielles Zwischenfazit zu #WirSindLehrte ist positiv

Schon vor zwei Wochen hatten viele Händler ein erstes positives Fazit zu #WirSindLehrte gezogen. Bei der Buchhandlung Böhnert etwa hieß es, viele Kundinnen und Kunden griffen angesichts des Gutscheins gern zum etwas teureren Hardcoverbuch statt zum kostengünstigen Taschenbuch. Ulrich Henschel, Inhaber des Spielwarenladens im Neuen Zentrum, hatte in seinem Geschäft die 1000-Gutschein-Grenze schon vor zwei Wochen erreicht. Die Begrenzung sei okay, sagte er damals, die Regularien der Aktion hätte man im Vorfeld aber besser kommunizieren können.

Bei den Verantwortlichen fällt das Zwischenfazit trotzdem sehr positiv aus. „Die Aktion erfreut sich großer Beliebtheit, die bei uns eingegangenen Rückmeldungen sind durchgängig positiv“, sagt Nolting. Lehrte habe mit einem guten Branchenmix allerhand zu bieten, betont Sonja Truffel, Geschäftsführerin des Stadtmarketings, das die Aktion mitorganisiert hat. „Einige Unternehmen haben sogar neue Kunden gewinnen können, die sonst eigentlich außerhalb Lehrtes ihre Einkäufe tätigen“, meint der städtische Wirtschaftsförderer Tobis Neumann.

Von Achim Gückel