Lehrte

Joe Biden ist als neuer amerikanischer Präsident seit einiger Zeit im Amt – und zum Antritt hielt er vor dem Weißen Haus seine Rede. Eine Antrittsrede haben auch Lehrter Gymnasiasten geschrieben, allerdings für einen fiktiven US-Präsidenten. Sie drehten dazu ein Video, mit dem sie sich beim bundesweiten Wettbewerb „Students for President“ der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) im September beworben hatten. Die Ansprache in dem Film hatte Schüler Thore Meiwes gehalten. Der Beitrag überzeugte die Juroren – und landete auf dem zweiten Platz.

Antrittsrede fesselt und überzeugt durch Professionalität

Die Jury des Wettbewerbs „Students for President“ lobten die Lehrter Schüler. Der Beitrag sei „ein mustergültiges Beispiel einer ausgefeilten Antrittsrede eines US-Präsidenten.“ Der Schüler Thore Meiwes, der bereits bein mehreren Planspielen Erfahrung gesammelt hat, habe die Rede beeindruckend, gekonnt und genau mit der richtigen Mimik, Gestik und mit einer an Ex-Präsident Barack Obama erinnernde Melodie vorgetragen. Zudem gab es Lob für die fesselnde und beeindruckende Professionalität mit welcher Meiwes die Rede gehalten habe. Seine Überzeugungskraft und die rhetorischen Fähigkeiten seien für den Preis ausschlaggebend gewesen. Die Jury mutmaßte gar, sein Weg in die Berufspolitik sei bereits vorbestimmt.

Schulen reichen mehr als 500 Arbeiten ein

Der FAZ-Wettbewerb „Students for president“ hatte sich mit dem amerikanischen Wahlkampf beschäftigt. Ziel war, im Jahr der amerikanischen Präsidentschaftswahl das politische Bewusstsein von Schülerinnen und Schülern zu schärfen und sie gegen sogenannte Fake News zu wappnen. Sie sollten das Geschehen rund um den Wahlkampf in Amerika intensiv verfolgen. Und sie sollten daraus ihre eigene Version einer fiktiven, aber realistischen Amtsantrittsrede für die Vereinigten Staaten aus der Perspektive des siegreichen Kandidaten formulieren. Den Schülern war freigestellt, ob sie ihre Rede in Form eines reinen Textes, eines Hörspiels oder eines Videos umsetzten. Von insgesamt mehr als 500 eingereichten Arbeiten hatte die Jury am Ende sieben Beiträge ausgewählt.

Der Politikleistungskurs unter der Leitung von Lehrer Mike Nolte freute sich nun über den zweiten Preis in der Kategorie „Video“ und dem damit verbundenem Preisgeld von 750 Euro. Stellvertretend für ihre Mitschüler hatten Lara Scholz und Thore Meiwes den Preis bei einer virtuellen Siegerehrung entgegengenommen. Zusätzlich zum Preisgeld gab es noch reichlich Lob von der Jury: Die Rede der Lehrter Schüler lege mit dem Thema „Student Loans“ – übersetzt Studienkredite – welche häufig weit über 100 000 Doller betragen und viele junge amerikanischer Akademiker langfristig belasteten, eines der wichtigen Themen fest, welche die neue US-Regierung angehen müsse.

Gymnasiasten investieren Preisgeld in Abschlussfahrt

„Wir sind sehr stolz, dass die vielen Stunden Arbeit sich gelohnt haben. Die 750 Euro sind ein großartiger Preis, dafür sind wir sehr dankbar“, freute sich Thore Meiwes. „Den Gewinn werden wir, sobald es die Pandemie erlaubt, für eine Abschlussfahrt unseres Kurses verwenden“, ergänzte Lara Scholz.

Von Katerina Jarolim-Vormeier