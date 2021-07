Lehrte

Johannes Reitz von Frentz und Lukas Schulze vom Gymnasium Lehrte gehören zu den 192 besten jungen Mathematikern in ganz Deutschland. Sie haben mehr als 170.000 Konkurrentinnen und Konkurrenten hinter sich gelassen, die in diesem Jahr bei der mittlerweile 60. Mathe-Olympiade an den Start gegangen sind. In der Bundesrunde sicherte sich Zehntklässler Johannes im Juni die Silbermedaille, Elftklässler Lukas bekam einen Anerkennungspreis. Auf Landesebene hatten die beiden zuvor Gold und Silber gewonnen.

Strenge Regeln: Lukas Schulze durfte für die Klausur lediglich Schreibzeug, Zirkel und Geodreieck benutzen. Quelle: privat

Wegen der coronabedingten Beschränkungen fanden die Prüfungen wie schon im Vorjahr erneut online statt. Statt in Berlin absolvierten Lukas und Johannes die Tests am heimischen Schreibtisch. An zwei aufeinanderfolgenden Tagen wurde zeitgleich in allen Bundesländern eine jeweils viereinhalbstündige Klausur geschrieben. Erlaubt waren nur Schreibzeug, Zirkel und Geodreieck. Hilfsmittel wie Taschenrechner und Formelsammlungen durften nicht benutzt werden. Die Aufgaben umfassten Aufgaben aus den Bereichen Geometrie, Zahlentheorie, Kombinatorik und Analysis.

Bildungsministerin Karliczek würdigt die Leistungen

Für die Korrektur und Bewertung waren 150 Professoren, Lehrer und Mathematikstudenten im Einsatz. Weil das etwas Zeit benötigte, fand die Online-Siegerehrung erst eine Woche später statt. Bis dahin gab es ein umfangreiches Online-Rahmenprogramm. Johannes und Lukas konnten an mathematischen Spielen teilnehmen, mit anderen Teilnehmern via Zoom sprechen und über mathematische Probleme diskutieren. Vorträge rundeten das Programm ab.

Bei der Online-Siegerehrung würdigte auch Anja Karliczek, Bundesministerin für Bildung und Forschung, die Leistungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Alle Preisträgerinnen und Preisträger wurden zudem mit Foto und Namen ihrer Schule eingeblendet. Durch die Silbermedaille von Johannes und den Anerkennungspreis von Lukas fand das Lehrter Gymnasium dabei also gleich zweimal Erwähnung.

Von Katja Eggers