Als sie zur Schule gingen, mussten die Mädchen noch an der Türseite sitzen und die Jungen am Fenster: Ehemalige Abiturientinnen und Abiturienten des Lehrter Gymnasiums haben sich am vergangenen Sonnabend zum Klassentreffen zusammengefunden. Das haben sie früher alle fünf Jahre gemacht, mittlerweile finden die Treffen alle drei Jahre statt. Aber diesmal gab es etwas Besonderes zu feiern: Das Abitur vor 50 Jahren.

„Klasse fünf und sechs haben wir noch gemeinsam besucht, ab der siebten Klasse teilte es sich in Französisch- und Lateinklassen auf“, berichtete Brigitte Lukowski, die die Klassentreffen vor rund 30 Jahren ins Leben gerufen hat. Die Hämelerwalderin ist die einzige, die seinerzeit schon nach der zehnten Klasse abging. Alle anderen machten Abitur. Im Laufe vieler Treffen kamen immer mehr Ehemalige dazu. Mittlerweile lebten aber einige schon gar nicht mehr, sagte Lukowski.

„Inzwischen sind wir alle so um die 70 und wohnen kreuz und quer in Deutschland verteilt“, sagte Wolfgang Landmann, der extra aus Lippstadt angereist war. Andere kamen aus Hamburg, Heidelberg und Stade zu dem Treffen. Viele hätten nach dem Abi studiert und seien Lehrer, Ingenieure oder Rechtsanwälte geworden. Die Treffen im Restaurant Margi im Parkschlösschen hätten mittlerweile Tradition. „Das Parkschlösschen lag auf dem Weg zum Sportunterricht im Stadion, die höheren Jahrgänge haben da so manche Freistunde verbracht“, erzählte Landmann.

Schüler mussten in der Ecke stehen

Der heute 70-Jährige und seine Mitschülerinnen und Mitschüler plauderten bei dem Treffen angeregt über die gemeinsame Schulzeit. In Erinnerung geblieben ist den ehemaligen Pennälern unter anderem der Mathe-Unterricht bei Lehrer Selse. „Da musste man zur Strafe auch mal in der Ecke stehen, und mitunter flogen Kreidestücke und das Schlüsselbund“, berichtete Lukowski.

„Wer eine Sechs hatte, musste nach vorn und sich von der ganzen Klasse lautstark mit einem dreimaligen ,Uih, uih, pfui, pfui‘ tadeln lassen“, ergänzte Ute Allison, die heute in Hamburg wohnt. Auch an manch kuriose Unterrichtsinhalte konnte sich die 69-Jährige noch genau erinnern. „Weil Lehrer Selse früher bei der Artillerie war, haben wir in Mathe damals die Flugbahnen von Geschossen berechnet“, sagte sie kopfschüttelnd und fragte im gleichen Atemzug: „Seltsam, an was man sich alles noch erinnern kann, oder?“

