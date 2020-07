Lehrte

Weil der Sportunterricht in Corona-Zeiten am Gymnasium nicht stattfinden kann, treiben die Schüler jetzt in der Pause Sport. Die Schulsportassistenten, die am Gymnasium unter dem Namen „Sportasse“ im Einsatz sind, haben sich für die Unterstufe vielseitige Bewegungsangebote ausgedacht. Mal bitten sie die Fünft- und Sechstklässler zu schweißtreibenden Fitnessübungen, mal zu entspannendem Yoga oder zu Spielen, welche die Konzentration fördern.

Der Pausensport findet dabei im Freien und unter Abstands- und Hygienevorgaben statt. Weil die Schlesische Straße derzeit vormittags für den Verkehr gesperrt ist, können sich die Schüler dort auf verschiedenen Feldern sportlich austoben.

Die Schlesische Straße ist vormittags für den Verkehr gesperrt - die Schüler können dort in der Pause in Ruhe Sport treiben. Quelle: privat

Sportangebot bereichert Schulleben

Von dem Projekt profitieren sowohl die Unterstufenschüler als auch die Schulsportassistenten, die sich dabei neuen Herausforderungen stellen und Erfahrungen sammeln können. Lob gibt es auch von der Schulleitung: „Wir freuen uns wirklich sehr, dass ihr mit eurem Sportangebot in den Pausen unsere Schule in besonderen Zeiten bereichert, euch für die Schulgemeinschaft einsetzt und dafür sogar teilweise eure eigene Pause opfert“, sagt Rektorin Silke Brandes.

Den Schülern macht der Pausensport vor allem jede Menge Spaß. „Die Sportasse überlegen sich tolle Sachen für uns, ich möchte auch mal Sportass werden“, sagt ein Schüler.

Sportasse haben eigene T-Shirts

Zu Schulsportassistenten können sich Schüler am Lehrter Gymnasium seit dem Schuljahr 2018/2019 in einer Arbeitsgemeinschaft in Kooperation mit dem Landessportbund ausbilden lassen. Mittlerweile engagieren sich 35 zertifizierte Sportasse aus den Jahrgängen sieben bis elf im Sportbereich. Sie führen unter anderem Projekte durch und helfen bei Sportfesten.

Mittlerweile haben die Sportasse sogar eigene T-Shirts, damit sie bei ihren Einsätzen besser zu erkennen sind. Der Förderverein des Gymnasiums hat die Schule dabei finanziell unterstützt.

Von Katja Eggers