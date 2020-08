Lehrte

188 Mädchen und Jungen wechseln in diesem Sommer von der Grundschule auf das Gymnasium Lehrte. Am Freitag, 28. August, werden diese neuen Fünftklässler mit einer Einschulungsfeier vom Gymnasium willkommen geheißen.

Aufgrund der coronabedingten Einschränkungen werden die Feierlichkeiten in zwei Durchgängen in der Sporthalle an der Schlesischen Straße stattfinden. Jeder neue Schüler darf nur eine Begleitperson mitbringen. Die Fünftklässler werden unten in der Sporthalle Platz nehmen, die begleitenden Personen sitzen oben auf der Zuschauertribüne. Alle Teilnehmer der Einschulungsfeier werden gebeten, den Mindestabstand von 1,50 Metern einzuhalten und im Gebäude eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Auf eine Bewirtung wird verzichtet.

Die Kommunikation läuft per E-Mail

„Dass die Schüler nicht mehrere Familienmitglieder dabei haben dürfen, ist sicher traurig für sie, aber die Vorgaben lassen das nicht zu“, sagt Rüdiger Halupczok, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit beim Gymnasium Lehrte. Die Kommunikation zu den Eltern laufe derzeit zumeist per E-Mail. Wie in Zukunft Elternabende veranstaltet werden, würde in den nächsten Tagen entschieden, so Halupczok.

Die sieben Klassen feiern in zwei Durchgängen

Ab 8 Uhr gibt es für die 107 Schüler der neuen Vitalen, Kreativen, Europa- und Forscherklasse einen konfessionell übergreifenden Einschulungsgottesdienst. Um 8.30 Uhr beginnt für sie dann die offizielle Einschulungsfeier. Nach einer Zusammenkunft in den jeweiligen Klassenräumen endet der erste Schultag für diese Schüler gegen 12 Uhr.

Die 81 Mädchen und Jungen der zukünftigen Chor-, Literatur- und Naturentdecker-Klasse werden ab 10 Uhr mit einem Gottesdienst begrüßt. Für sie beginnt die Einschulungsfeier um 10.30 Uhr. Auch sie gehen anschließend mit ihren Klassenleitungsteams in ihre jeweiligen Klassenräume. Gegen 14 Uhr endet für sie der erste Schultag am Gymnasium Lehrte.

Von Gabriele Gerner