Lehrte

Die Corona-Pandemie hat fast anderthalb Jahre lang ihrer Oberstufenzeit geprägt, doch zumindest die Entlassungsfeier der Abiturientinnen und Abiturienten am Gymnasium Lehrte fand am Freitag unter nahezu normalen Bedingungen statt. Pro Familie durften zwar nur zwei Angehörige an der Feier teilnehmen und alle Musikgruppen mussten Abstände einhalten – doch weil alle Anwesenden vorab einen negativen Corona-Test vorgelegt hatten, entfielen Maskenpflicht und Abstandsgebot. Sie freue sich, dass das möglich sei, sagte Schulleiterin Silke Brandes. „Wenn wir irgendwas vom Rahmenhygieneplan 6.0 nicht erfüllen sollten, habe ich entschieden, dass ich notfalls in den Knast gehe“, sicherte sie augenzwinkernd zu.

Eine Feier unter fast vorpandemischen Bedingungen: Dank negativer Testergebnisse entfallen Maskenpflicht und Abstandsgebot auf der Abitur-Entlassungsfeier. Quelle: Konstantin Klenke

Brandes widmete ihre Rede dem Motto des Jahrgangs, „Abi looking for freedom“. Am Ende animierte sie auch das Publikum, das Motto auf die Melodie des David-Hasselhoff-Lieds „Looking for Freedom“ zu singen. Vorher blickte sie aus verschiedenen Perspektiven auf das Thema, unter anderem aus juristischer, philosophischer, naturwissenschaftlicher und ethischer. Als sie auch ihr Publikum befragte, lief das erst schief: Die Angehörige eines Absolventen gestand, sie habe Brandes gar nicht zugehört. Doch das schien spätestens vergessen, als Lehrerin Sabine Elsen ein Zitat von Sokrates und Platon aus dem Stegreif ins Lateinische zurückübersetzte und dafür tosenden Applaus erntete.

Lehrerin Sabine Elsen (mit Mikrofon) begeistert das Publikum: Sie übersetzt spontan ein Zitat ins Lateinische, das Schulleiterin Silke Brandes (stehend) ihr kurz zuvor vorgelesen hat. Quelle: Konstantin Klenke

Schulleiterin: „Vergesst euer Abi-Motto nicht“

Brandes betonte, nicht nur jeder Mensch, sondern auch die Gesellschaft müsse an ihre Freiheit denken. Freiheit hänge auch mit Verantwortung zusammen – die hätten die Schülerinnen und Schüler des Abiturjahrgangs zum Beispiel mit der gemeinsamen Entscheidung bewiesen, sich trotz aufgehobener Testpflicht vor den Abiturklausuren auf Corona zu testen. Sie wünschte dem Jahrgang, dass er auch weiter Verantwortung übernehme und sich für Freiheit einsetze. „Vergesst euer Abi-Motto nicht.“

Glückwünsche zum Abitur kommen auch von Lehrtes zweitem stellvertretenden Bürgermeister Wilhelm Busch (CDU). Quelle: Konstantin Klenke

Lehrtes zweiter stellvertretender Bürgermeister Wilhelm Busch sagte, die Schullaufbahn am Gymnasium Lehrte sei ein „hervorragender Grundstein“ für die spätere Berufslaufbahn. Elternsprecherin Anja Wilkening riet den jungen Menschen, an sich zu glauben. „Das, was ihr wirklich wollt, werdet ihr hinkriegen.“ Die Abiturienten Nils Domenz und Carl-Philipp Bödecker sagten in ihrer Rede, ihr Jahrgang sei gut zusammengewachsen, habe viel erlebt und erreicht. Für musikalische Unterhaltung sorgten die fetzige Big Band ebenso wie der Heart Chor und der Schulchor.

Für musikalische Unterhaltung sorgt die Big Band unter Leitung von Ane Kristin Holmer. Quelle: Konstantin Klenke

Das sind die Abiturientinnen und Abiturienten des Gymnasiums Am Gymnasium Lehrte haben folgende Schülerinnen und Schüler das Abitur bestanden: Siyabend Aldemir, Moritz Arndt, Sören Baars, Arthur Baumann, Niklas Becker, Robin Berger, Mirja Blankenburg, Natascha Bibi Blaue, Carina Bludau-Wachholz, Carl-Philipp Bödecker, Marcel Bothor, Isabell Braun, Katharina Brockmeyer, Ben Büsselberg, Melis Cimen, Antonia Clement, Benedict Derben, Felix Nicolas Dietz, Nils Domenz, Jessica Eikenberg, Melisa Ergün, Tristan Arne Fette, Lukas Maximilian Fraedrich, Fabienne Freder, Laura Antonia Gebhardt, Fabian Geske, Luise Gieseke, John-Paul-Maverick Görlich, John-Paul-Maverick, Benedikt Grewe, Cornelius Jesper Grupe, Tobias Günther, Lukas Hahs, Alex Cameron Hall, Hendrik Hartung, Niklas Heuer, Valeria Homutow, Leonard Hunte, Carlotta Marie Jacobi, Felix Odin Jaros, Marleen Jolitz, Nele Käferlein, Jan Kilich, Christopher Kirch, Lukas Kluge, Rieke Lilly Helmine Könecke, Alina Korol, Sina Krüger, Mathias Lafera, Enya Laun, Vivian Kimberly Lieke, Johanna Lucks, Sophie-Luise Maier, Connor Masur, Leon Masur, Nico Matuschyk, Thore Meiwes, Gina Meldau, Fenja Mennigke, Lena Menzel, Meshal Meshko Sheibo, Claas Meyer, Verena Meyer, Kim Laura Mierswa, Stacy-Melanie Mintschenja, Marvin Müller, Jennifer Leonie Mull, Josh Neiseke, Jessani Jana Nowak, Jannes Christian Oppermann, Samuel Ayo Oredein-Cociuba, Niklas Otto, Marleen Patola, Eric Pecher, Lucas Präger, Jonas Prüß, Jana Rambow, Leonie Ringel, Raoul Röpke, Christopher Rothenberger, Marie Zoe Rühmann, Sebastian Rumpf, Leonie Schmeyer, Finn Schmidt, Lara Scholz, Ann-Kathrin Schubert, Lara Schulze, Leon Seidel, Zamou Sieben, Levin Gösta Stade, Florentina Sylejmani, Ramon Tebbe, Adrian Tepp, Elias Trinz, Luca Marvin Varchmin, Elena Voß, Antonia Weger, Henrik Wegerich, Paula Weiß, Tom Lukas Wenzel, Johann Wiebe, Sarah Wilkening, Finnja Wilkens, Niklas Windrich, Gordin Konstantin Winkler, Celina Magdalena Winterhalter, Ann-Kathrin Wolbers, Janina Wrede, Wei Jenny Ye, Julian Zadow und Sophie Zajons.

33 Abiturzeugnisse mit einer Eins vor dem Komma

Für die Lehrkräfte blickten Sarah Göke und Laura Witt humorvoll auf die Zeit mit dem Jahrgang zurück. „Nur bei der Schule ging es richtig ab: Die war noch öfter dicht als ihr“, scherzte Göke in Anspielung auf viele ausgebliebene Partys. Im Jahrgang gebe es zudem vielseitige Berufswünsche – außer Polizist und Feuerwehrmann auch zeitgenössischere Pläne: „Youtuber, Influencer, Blogger und natürlich Lehrer.“

Laura Witt (links) und Sarah Göke sprechen und scherzen für die Lehrkräfte. Quelle: Konstantin Klenke

Von 110 Abiturientinnen und Abiturienten erreichten gleich 33 die begehrte Eins vor dem Komma. Finn Schmidt, Thore Meiwes und Johanna Lucks erhielten sogar die Bestnote 1,0. Auch jenseits guter Noten habe sich der Jahrgang überaus stark hervorgetan, lobte Oberstufenkoordinator Jens Lamker. „Das Engagement dieses Jahrgangs ist schon wirklich einzigartig.“

Von Konstantin Klenke