Not macht erfinderisch. Dieses Sprichwort hat sich auch das Lehrter Gymnasium auf die Fahne geschrieben. Eigentlich verabschiedet sich die Schule stets mit Sommerkonzerten, Theateraufführungen und anderen besonderen Aktionen einzelner Klassen in die Sommerferien. Weil diese Tradition wegen Corona in diesem Jahr jedoch ausfallen muss, haben sich Lehrer und Schüler eine besondere Alternative einfallen lassen.

Am Dienstag, 14. Juli, wird es unter dem Motto „ Late Night Lehrte“, eine Live-Show im Internet geben. Auf www.latenightlehrte.de bekommen die Zuschauer ab 20 Uhr im Youtube-Stream ein abwechslungsreiches Programm geboten. Unter anderem wird es Musikbeiträge aus den Musik-AGs und den Bläser- und Chorklassen geben. Darüber hinaus werden Einspieler von Sport- und Tanzeinlagen gezeigt. Die Schüler präsentieren zudem Satire und Zauberei.

Publikum kann im Chat Kommentare abgeben

Eingebettet werden die selbstgedrehten Videos der Schüler in eine Talkrunde. Schulleitung, Schüler und Elternvertreter sitzen dabei im Kurt-Hirschfeld-Forum auf der Bühne und werfen eine Rückblick auf das vergangene Schuljahr und natürlich auch auf die Corona-Zeit. Die gut eineinhalbstündige Show wird von zwei Schülern moderiert. Aus dem Forum wird all das live ins Internet übertragen.

Mit Kamera: Felix Jaros (links) und Nils Domenz bei der Stellprobe. Quelle: privat

„Das virtuelle Publikum kann während der Show in einem Live-Chat auch gern Kommentare abgeben“, erklärt Musiklehrer Christian Lang, der die Idee zur Show hatte. Dabei wird er unter anderem tatkräftig von seinen Kollegen Lars Gutsche und Jonas Wunderlich sowie den Schülern Nils Domenz, Felix Jaros, Carl Bödecker und Lukas Fraedrich unterstützt. „Die Klassen waren traurig, dass die traditionellen Aktionen zum Schuljahresende nicht stattfinden durften, da habe wir nach Alternativen gesucht und sind auf den Youtube-Stream gekommen“, erinnert sich Lange.

Jahresrückblick erinnert an Klassenfahrten und Sport-Events

Für die Lehrer ist das Projekt völliges Neuland. „Wir haben so etwas ja auch noch nie gemacht und hoffen, dass alles klappt“, sagt Wunderlich. Für die Live-Übertragung aus dem Forum stellt Lange seine private Kamera zur Verfügung. Die Streaming-Technik ist indes geliehen. Die meisten Schülerbeiträge sind bereits eingetrudelt.

„Da sind wirklich tolle Sachen dabei“, betont Lange. Eine Schülerin habe sich beispielsweise beim Orgelspielen in der Kirche aufgenommen. Langes eigene Bläserklasse ist im Video bei einem Flash-Mob zu sehen, als sie die „Ode an die Freude“ spielt. Im Jahresrückblick wird derweil an Highlights wie Klassenfahrten, Schüleraustausche, Sportveranstaltungen und Preise erinnert, welche Schüler des Gymnasiums unter anderem bei der TV-Quiz-Sendung „1,2 oder 3“ gewonnen haben.

Noch ist auf der Internetseite latenightlehrte.de nur ein Hinweis auf die Veranstaltung zu sehen. Ein Countdown zählt jedoch die Tage bis zum Start herunter.

