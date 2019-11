Lehrte

Die Diskussion um den besten Kurs bei der Schulentwicklung in Lehrte Mitte spitzt sich zu. Einen Tag vor einer wegweisenden Sitzung des Schulausschusses zu dem Thema meldet sich erneut das Gymnasium zu Wort. In einem offenen Brief an Bürgermeister Frank Prüße ( CDU) fordern Schulleitung, Personalrat, Schüler- sowie Elternvertretung einen transparenten und ergebnisoffenen Umgang mit den entscheidenden Fragen: Soll das Gymnasium komplett neu gebaut werden und kann das auf dem Schützenplatz geschehen? Oder soll die Schule an ihrem Standort an der Friedrichstraße saniert und erweitert werden?

Die Vertreter des Gymnasiums kritisieren in diesem Zusammenhang auch die Unterstützung der Kernstadt-SPD für die unlängst gestartete Onlinepetition und Unterschriftenaktion gegen eine Bebauung des Schützenplatzes. Das komme einer Festlegung auf eine der zwei Varianten gleich, noch bevor diese miteinander verglichen worden seien. Silke Brandes, Leiterin des Gymnasiums, sagt zudem, sie sei „weiterhin für eine Schule aus einem Guss und in einem Gebäude“, also für einen vollständigen Neubau. Der offene Brief sei nun ein erster Schritt, auf die bereits vor mehr als einem halben Jahr formulierte Meinung der Schule aufmerksam zu machen. „Wir werden uns die Sitzung des Schulausschusses anschauen“, sagt Brandes. Anschließend gibt es dann möglicherweise weitere vom Gymnasium initiierte Aktionen.

Schulausschuss will über Vergleich der Varianten reden

Im August hatte sich Lehrtes Rat einstimmig darauf geeinigt, dass in der komplizierten Frage nach Sanierung oder Neubau des Gymnasiums ein stichhaltiger Vergleich der Varianten her müsse. Es sollten Kosten und Folgewirkungen verglichen, mögliche Flächen für einen Neubau untersucht und auch Aussagen über Bauphasen und einen Fertigstellungstermin genannt werden. Um diese mittlerweile in der Stadtverwaltung erarbeitete Synopse soll es am Donnerstag im Schulausschuss gehen. Erst danach wird entschieden.

SPD-Mitglieder sammeln Unterschriften für den Erhalt des Schützenplatzes. Quelle: Archiv / Katja Eggers

Die SPD hatte allerdings erst nach dem Schützenfest im Juli betont, dass mit ihr eine Bebauung des Schützenplatzes nicht infrage komme. Und mittlerweile hat der frühere SPD-Ratsherr Hermann Buchholz eine Onlinepetition gestartet, in der er den Erhalt des Schützenplatzes fordert und damit einen Neubau des Gymnasiums an dieser Stelle ausschließt. Die SPD-Abteilung der Kernstadt unterstützt diesen Vorstoß und hat im Zuckerzentrum unlängst rund 150 Unterschriften zum Erhalt des Schützenplatzes gesammelt. Die Onlinepetition findet bislang 430 Unterstützer.

Emotionen, Vermutungen, Befindlichkeiten

Die Vertreter des Gymnasiums pochen in ihrem offenen Brief nun auf „einen an Fakten orientierten“ und in Bezug auf die Kosten vollständigen und aussagekräftigen Vergleich. Denn das sei die „nahezu einzige Möglichkeit, Emotionen, vagen Vermutungen und öffentlichkeitswirksam vorgetragenen Befindlichkeiten entgegenzutreten“.

Die Schulvertreter äußern auch ihr Befremden, dass Sprecher von SPD und Die Linke in politischen Sitzungen bereits einer noch zu diskutierenden Variante, nämlich der Bebauung des Schützenplatzes, eine Absage erteilen. Auch die Unterschriftensammlung habe nun nur das Ziel, eine Variante zu streichen, bevor alle Fakten auf dem Tisch lägen.

Druck auf den Bürgermeister

Die Schulvertreter fordern Prüße nun auf, sich für einen offenen Vergleich der Varianten einzusetzen. Das Gymnasium als größte Schule der Stadt könne erwarten, dass „für Generationen von Schülern alles unternommen wird, eine Entscheidung zu finden, die neben finanziellen und kommunalen Kriterien auch pädagogisch-konzeptionellen und schulorganisatorischen Aspekten hohen Stellenwert einräumt“, heißt es in dem Brief an Prüße.

Der Schulausschuss tagt am Donnerstag, 21. November, ab 17 Uhr in der Mensa des Schulzentrums Lehrte Mitte an der Schlesischen Straße.

Lesen Sie auch

Von Achim Gückel