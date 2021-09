Lehrte

In Lehrtes Ortsteilen sollen die Menschen schon bald mit Highspeed im Internet surfen können. Der Telekommunikationsanbieter HTP will dort mit seinem Kooperationspartner Deutsche Glasfaser bis Mitte 2023 Glasfaserkabel bis in die Häuser verlegen. Der Ausbau ist in der Reihenfolge Sievershausen, Hämelerwald, Arpke, Immensen, Steinwedel, Röddensen, Kolshorn, Aligse und Ahlten geplant. Die Deutsche Glasfaser baut das Netz, HTP wird es vollständig mieten und betreiben. Auch die Vermarktung der Glasfaseranschlüsse erfolgt über den hannoverschen Anbieter.

Voraussetzung für das schnelle Internet ist allerdings, dass 40 Prozent der Haushalte pro Ort einen Vertrag über Glasfaseranschlüsse mit HTP abschließen. Wird diese Quote innerhalb einer bestimmten Frist nicht erreicht, ist der Ausbau für das Unternehmen zu unwirtschaftlich und startet nicht. Die Vermarktung beginnt im September in Sievershausen und Hämelerwald. In Sievershausen endet die Aktionsphase, in der ein Glasfaserhausanschluss kostenlos ist, am 23. November, in Hämelerwald am 10. Dezember.

Schulen bekommen Glasfaser

In den nächsten Wochen wird HTP Informationsmaterial an sämtliche Haushalte beider Orte verteilen und seine Bestandskunden telefonisch über die Planungen informieren. Den Start der Aktionsphasen in den anderen Ortsteilen gibt das Unternehmen rechtzeitig bekannt. Die Bauphase beginnt laut HTP-Sprecherin Katrin Mackensen jeweils vier Monate nach Ende der Frist. In Sievershausen würde es demnach im März 2022 losgehen.

Lesen Sie auch Zu wenig Resonanz: HTP verlängert Frist für Glasfaseranschluss in Sehndes Kernstadt

Unabhängig von der Erfüllung der 40-Prozent-Quote wird HTP die Standorte der Lehrter Schulen mit Glasfaser anschließen. So sieht es der Kooperationsvertrag zwischen der Stadt und dem Anbieter vor. „Für unsere Stadt ist wichtig, dass wir für die Schulen eine moderne Infrastruktur schaffen, deshalb steht die Versorgung der Schulen unabhängig vom Ausbau der einzelnen Ortsteile im Fokus“, betont Bürgermeister Frank Prüße.

Kernstadt ist ausreichend versorgt

Die Kernstadt gehört indes nicht zum Ausbaugebiet, da sie im Vergleich zu den Ortsteilen ausreichend mit hohen Bandbreiten von einem anderen Anbieter versorgt wird. Nach dem Ausbau in den Ortsteilen will HTP aber auch in der Kernstadt die Möglichkeiten für Glasfaseranschlüsse prüfen. Laut Geschäftsführer Thomas Heitmann ist Glasfaser die beste Zugangstechnik, die es derzeit gibt. „Und daran wird sich auch in den nächsten Jahren nichts ändern“, sagt er.

Mit einem Glasfaseranschluss könne zudem der Wert einer Immobilie gesteigert werden. „Alle, die heute ein Haus mieten oder kaufen, fragen erst mal nach der Internetversorgung. Gerade in Zeiten von Homeschooling und Homeoffice hat das Interesse noch zugenommen“, betont Heitmann.

Nähere Infos zum geplanten Ausbau gibt es auf www.htp.net/glasfaser/lehrte.

Von Katja Eggers