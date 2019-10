Lehrte

Von Lehrte aus in alle Welt: Das Unternehmen Häfele, ein internationaler Spezialist für Beschlagtechnik, elektronische Schließsysteme und Licht, hat am Donnerstag ein neues Logistikzentrum an der Mielestraße eröffnet. Es ist das zweite Versandzentrum in Deutschland, weltweit betreibt die Firma nun 53 Einrichtungen dieser Art. Häfele hat in seinen neuen Standort einen zweistelligen Millionenbetrag investiert. Im neuen Logistikzentrum sind 90 neue Arbeitsplätze entstanden. Ausbildungsplätze gibt es derzeit noch nicht.

Die Eröffnungsfeier ging mit rund 80 eingeladenen Gästen, darunter Logistikpartner und Investoren, vor imposanter Kulisse über die Bühne – die Reden wurden im Wareneingangsbereich vor fast zehn Meter hohen Regalen gehalten. Im Anschluss durften die Gäste bei Führungen einen Blick hinter die Kulissen des riesigen Versandzentrums werfen.

„Meilenstein“ in der Häfele-Geschichte

Sibylle Thierer, Vorsitzende der Geschäftsführung, bezeichnete die Neueröffnung als „Meilenstein“ in der Geschichte Häfeles. „Die Logistikwelt schaut heute auf Lehrte“, erklärte Wolfgang Schneider, Geschäftsführer Logistik und operatives Geschäft. Mit der Inbetriebnahme des neuen Logistikzentrums könne Häfele nun in ganz Europa mit doppelter Kapazität und höherer Schnelligkeit agieren. „Das ist wichtig, denn Kunden wollen noch kurzfristiger bei uns bestellen“, erklärte Schneider.

Die Häfele-Firmengruppe mit Sitz in Nagold im Schwarzwald sendet laut Schneider mit der Inbetriebnahme des neuen Logistikstandortes vor allem an ihre Kunden in Norddeutschland sowie den europäischen Nachbarländern Benelux, Niederlande und Skandinavien ein deutliches Zeichen. „Der Service wird verbessert und die Lieferzeit für die Kunden in Norddeutschland und Nordeuropa nochmals deutlich verkürzt“, sagte Schneider. Er betonte in diesem Zusammenhang, dass Lehrte mit der exzellenten Anbindung an die Autobahnen A2 und A7 und der unmittelbaren Nachbarschaft zu anderen Logistikdienstleistern für Häfele „ein logistisch idealer Standort“ ist.

Das neue Versandzentrum in Lehrte soll neben dem Logistikzentrum in Nagold zur weiteren internationalen Drehscheibe für das umfangreiche Häfele-Sortiment werden. Quelle: Katja Eggers

Logistikbranche boomt

Lehrtes Stadtbaurat Christian Bollwein hieß das Unternehmen denn auch herzlich in der Stadt willkommen. „Häfele passt zu Lehrte und auch an die Mielestraße, wo bereits andere Weltunternehmen angesiedelt sind“, sagte er. In seiner Rede hob der Stadtbaurat zudem hervor, dass im Westen von Lehrte mit dem Megahub derzeit ein riesiger Containerterminal entstehe. „Es wäre gut, wenn immer mehr Waren von Containern auf Züge umgeschlagen werden“, betonte Bollwein. Dies vermeide Staus auf den Autobahnen, davon würden auch die Logistikunternehmen profitieren.

Bollwein betonte zudem, dass die Logistikbranche besonders in Hannover derzeit boome. Flächen seien jedoch Mangelware. Lehrte sei für Häfele daher ein Glücksfall. Die neue Logistikhalle wurde auf dem früheren Gelände des Kegel- und Tenniscenters und dem angrenzenden Acker errichtet. Mitte 2014 wurde das Center abgerissen, neue Bauvorhaben verzögerten sich jedoch – auch weil potenzielle Mieter aus der Logistikbranche abgesprungen waren. Im November 2017 ließ das Unternehmen Bauwo Grundstücksgesellschaft dort dennoch die Bagger rollen.

Rund 25.000 Artikel auf 20.000 Quadratmetern

In der Logistikhalle verfügt Häfele nun über eine Lagerfläche von fast 20.000 Quadratmetern und führt dort aktuell mehr als 25.000 Artikel aus dem Häfele-Sortiment. Dieses umfasst Möbel- und Baubeschläge, Montage- und Schließtechnik, Lichtsysteme und Möbelinnenausstattung. Die Fläche ist auf Wachstum bis zum Jahr 2025 ausgelegt. In einem angrenzenden Teil der Halle hat die Firma Schumacher Packaging auf der Expansionsfläche derzeit auf etwa 3800 Quadratmetern ein Lager für Verpackungsmaterial.

Häfele in Zahlen Die Häfele-Firmengruppe wurde 1923 gegründet. Im Jahr 2018 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von1,4 Milliarden Euro. Häfele beschäftigt weltweit rund 7800 Mitarbeiter, darunter 38 Auslandsniederlassungen. Die Firmengruppe verfügt über 150.000 verschiedene Produkte und zählt rund 150.000 Kunden in 150 Ländern. Mit dem neuen Versandzentrum in Lehrte wurde weltweit der 53. Logistikstandort eröffnet.

Von Katja Eggers