Hämelerwald

Die Möbel sind schon seit April in Göttingen. Pastorin Iris Habersack hat ihre Zelte in Hämelerwald weitestgehend abgebrochen. Die 62-Jährige geht in den Ruhestand. Am 30. Mai wird sie offiziell aus ihrem Dienst verabschiedet – coronabedingt allerdings nur im kleinsten Kreis, der Gottesdienst wird online übertragen.

Von vielen Gemeindemitgliedern hat Habersack bereits Abschiedskarten und -briefe erhalten. Einige haben der Pastorin auch schon telefonisch Lebewohl gesagt. Habersack kennt meistens die ganze Familie. Denn die Pastorenstelle, die sie 1986 in Hämelerwald antrat, war ihre erste und blieb bis zum Ruhestand über 35 Jahre trotz weiterer attraktiver Angebote auch ihre einzige. „So etwas ist für Pastoren nicht selbstverständlich“, sagt Habersack.

Aber genau diese Beständigkeit hat sie an ihrem Beruf geschätzt. „Ich habe die Menschen von der Wiege bis zur Bahre begleitet und mit ihnen Freud und Leid geteilt“, sagt die Pastorin. Sich selbst bezeichnet sie daher augenzwinkernd gern als „Vollversorgerin“.

Kirchenmusik war ein Schwerpunkt

Neue Ideen für Gottesdienste, Konfirmandenunterricht und Gemeindearbeit hat sich Habersack immer wieder bei Fortbildungen geholt. Ihre Schwerpunkte waren zudem die Seelsorge und die Kirchenmusik. Habersack spielt Flöte, Gitarre, Orgel, Klavier und bei Laternenfesten auch Akkordeon. In Hämelerwald hat sie im Pfarrhaus unzähligen Kindern Blockflötenunterricht gegeben und jedes Jahr zu Weihnachten einen Frauenchor ins Leben gerufen.

Darüber hinaus gehen viele Veranstaltungsreihen auf ihre Kappe, darunter die Andachtsreihe „Wort und Musik“ und die Reihe „Advent unterm Dach“, die unter so manchem Carport über die Bühne ging. Den Hämelerwaldern dürfte Habersack zudem durch ihre pointierten Predigten, das Mitwirken in Vereinen, die gemeinsamen Sternsingeraktionen mit der katholischen Gemeinde sowie ihre Präsenz in der Seniorenresidenz Lindenhof und der evangelischen Kita im Gedächtnis bleiben.

Seelsorge fand am Salatstand statt

Durch Corona fiel vieles allerdings weg. Habersack musste stattdessen immer wieder umplanen und neue Hygienekonzepte schreiben. „Seelsorge hat vor allem bei Edeka stattgefunden – am Salatstand haben mir viele Gemeindemitglieder ihr Herz ausgeschüttet“, erzählt Habersack.

Auf ihre Zeit in Hämelerwald blickt die Pastorin mit großer Dankbarkeit zurück. „Es war eine schöne Zeit ohne ernsthafte Konflikte oder Katastrophen“, sagt Habersack. Auf ihren Ruhestand freut sie sich dennoch. Dann will Habersack sich ihren großen Hobbys Musik und Fotografie widmen und mehr Zeit mit ihrer Wahlenkeltochter verbringen – die Pastorin selbst ist ledig und hat keine Kinder.

Im Ruhestand ist Zeit für Ballett und Studium

Im Vordergrund wird aber wohl das Studium stehen. In Göttingen, wo Habersack auch schon ihr Theologiestudium absolviert hat, wird sie nun Religionswissenschaft, Islamwissenschaft und Arabistik auf Bachelor studieren. Darüber hinaus hat sich die 62-Jährige in Göttingen in einer Tanzschule angemeldet. „Ich tanze seit meinem 18. Lebensjahr Ballett, das tut mir richtig gut. Im Lockdown habe ich Onlineunterricht genommen.“

Wenn Habersack am 30. Mai in den Ruhestand geht, wird Arpkes Pastorin Anna Walpuski die Vakanzvertretung übernehmen. Wie es dann weitergeht, ist noch nicht ganz klar. Fest steht jedoch, dass die Kirchengemeinde Hämelerwald zum 1. Januar 2022 mit Arpke, Immensen und Sievershausen Teil einer Gesamtkirchengemeinde wird und sich vieles dann neu ordnen muss.

