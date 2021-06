Lehrte

Die vor wenigen Tagen vom Rat der Stadt beschlossene 10-Euro-Gutscheinaktion #WirSindLehrte beginnt. Jetzt können sich Lehrter Einzelhändler und Gastronomen, deren Betrieb unter dem Corona-Lockdown gelitten hat, zur Teilnahme an dem lokalen Konjunkturprogramm registrieren lassen. Das ist die Voraussetzung dafür, dass Lehrterinnen und Lehrter bei ihnen die Gutscheine einlösen können.

„Teilnahmeberechtigt sind alle Lehrter Unternehmen, die im Jahr 2021 behördlich angeordnet ganz oder zumindest teilweise schließen mussten und so einen Beitrag zur Pandemiebekämpfung geleistet haben“, heißt es in einer aktuellen Mitteilung aus dem Rathaus. Die Registrierung ist bis zum 4. Juli über die Website der Stadt Lehrte www.lehrte.de möglich.

Viele Antworten auf viele Fragen

Weil die Stadt mit vielen Fragen zu der Aktion rechnet, hat sie auf ihrer Internetseite auch einen Infobereich zu #WirSindLehrte eingerichtet. Dort bekommen Händler und Gastronomen auch weitere Infos zur Registrierung sowie zu der Frage, wie die Abrechnung der Gutscheine funktioniert.

Bei #WirSindLehrte bekommen alle Lehrterinnen und Lehrte, die zum Stichtag 10. Juni mit alleinigem Wohnsitz oder mit ihrem Hauptwohnsitz im Melderegister der Stadt Lehrte verzeichnet waren, einen 10-Euro-Gutschein geschenkt. Vorbild ist dabei eine ähnliche Aktion in der Nachbarstadt Peine. Der Versand der Gutscheine per Post beginnt nach aktueller Planung Anfang Juli und soll am 18. Juli abgeschlossen sein, teilt die Stadtverwaltung mit und bittet die Menschen in der Stadt ausdrücklich darum, diesen Zeitraum abzuwarten. Sollte bis zum 18. Juli kein Gutschein eingetroffen sein, sind Hinweise per Mail an die Adresse gutschein@lehrte.de möglich.

Aktion dauert vom 19. Juli bis 29. August

Der Aktionszeitraum, in dem die Gutscheine eingelöst werden können, soll vom 19. Juli bis 29. August dauern. Wer einen Coupon einlösen möchte, muss dabei einen Ausweis zur Authentifizierung vorzeigen. Damit die Konjunkturspritze für den Lehrter Handel wirkt, muss pro Gutschein ein Mindesteinkaufswert von 20 Euro erreicht werden.

„#WirSindLehrte ist eine unmittelbare Hilfe für die Unternehmen, die im Zuge der Pandemiebekämpfung besonders betroffenen waren“, heißt es in einem Schreiben aus dem Rathaus. Für die Aktion stehen maximal 489.190 Euro zur Verfügung, die aber nur dann ausgeschöpft würden, wenn alle Lehrterinnen und Lehrter ihren Gutschein tatsächlich einlösen. Mit #WirSindLehrte wolle man auch ein Zeichen des Zusammenhalts in der Stadt und den Ortsteilen setzen.

Breite Mehrheit für #WirSindLehrte

Im Rat der Stadt hatte es eine breite Mehrheit für die Aktion gegeben. Die Grünen kritisierten #WirSindLehrte. Sie sprachen von einem Gießkannenprinzip, bei dem längst nicht alles Geld bei jenen Geschäften ankomme, die es wirklich nötig hätten. Mit anderen Aktionen, etwa Festen oder dem langfristigen Verzicht auf die Gebühren für Außengastronomie, könne man den Händlern und Gastronomen nachhaltiger helfen.

Von Achim Gückel