Einen Umsatz von mehr als 160 Millionen Euro hat die Helma Eigenheimbau AG nach Firmenangaben im ersten Halbjahr 2021 erzielt. Das entspricht einer Steigerung von mehr als 40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Sogar um gut 70 Prozent auf jetzt 197 Millionen Euro stieg der Auftragseingang in den ersten sechs Monaten dieses Jahres.

„Einen solchen Anstieg bei der Nachfrage nach privatem Immobilieneigentum haben wir bisher selten erlebt“, sagt der Vorstandsvorsitzende Gerrit Janssen. Seine Erklärung für das ungewöhnliche Wachstum: „Immer mehr Menschen wünschen sich ein freistehendes Eigenheim mit Garten.“

Auch Ferienwohnungen stark gefragt

Besonderen Anteil an dem Aufschwung hatten die Tochtergesellschaften Helma Wohnungsbau und Helma Ferienimmobilien. Letztere konnte ihren Umsatz auf knapp 52 Millionen Euro mehr als verdoppeln, und der Auftragseingang stieg um mehr als 80 Prozent. Nach Janssens Einschätzung ist das eine Folge „der touristischen Nachfrage“. Urlaub in Deutschland sei gefragter denn je, meint er. Aber auch die Wohnungsbaugesellschaft steigerte ihren Umsatz immerhin um gut 40 Prozent auf fast 58 Millionen Euro.

Das auf den Bau von energieeffizienten Massivhäusern spezialisierte Unternehmen aus Aligse engagiert sich zunehmend auch beim Bau von Mehrfamilienhäusern und setzt dabei auf Energieautarkie. Besonders aktiv ist der Betrieb dabei im Osten Deutschlands: In Cottbus (Brandenburg) sind bereits zwei solcher Gebäude fertiggestellt worden. Weitere Häuser mit insgesamt 28 Wohnungen sind in Oranienburg und Lübben (Brandenburg) im Bau, und in Magdeburg (Sachsen-Anhalt) befinden sich acht energieautarke Reihenhäuser in der Planung.

Lieferengpässe und steigende Baustoffpreise fürchte seine Firma nicht, erklärt Janssen, man sei gut vorbereitet. „Mit Blick auf unsere gut gefüllte Projektpipeline rechnen wir damit, dass der Konzernumsatz spätestens 2024 die Marke von 400 Millionen Euro knacken wird“, sagt er optimistisch.

Von Thomas Böger