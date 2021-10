Lehrte

Das Hallenbad in Lehrte öffnet am Donnerstag, 14. Oktober, wieder seine Pforten. Die Stadt hatte das Bad wenige Tage nach dem Saisonstart am 18. September schon wieder schließen müssen, weil die Steuereinheit einer Pumpe defekt war, welche die Schwimmbecken mit sauberem Wasser versorgt und Brauchwasser abführt. Jetzt sei die Pumpenreparatur abgeschlossen und die Wasseraufbereitung laufe wieder zuverlässig, teilt Thilo Schumacher, Geschäftsführer der Lehrter Bädergesellschaft, mit: „Die Anlage benötigt noch zwei Tage, um alle wichtigen Wasserwerte zu erfüllen und damit auch die gewohnte Temperatur wieder erreicht ist.“

Die Reparatur hatte sich über drei Wochen hingezogen, weil die Pumpenanlage noch aus den Siebzigerjahren stammt und die erforderlichen Ersatzteile erst passend für die Anlage bestellt werden mussten. Ab Donnerstag werde das Hallenbad wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten bereit stehen. Diese sind im Internet auf lehrter-baeder.de einsehbar. Die Aquakurse der Bädergesellschaft beginnen dann ab Montag, 18. Oktober. Dort gilt weiter die sogenannte 3G-Regel: Schwimmen dürfen dort nur Geimpfte, Genesene und negativ Getestete.

Von Oliver Kühn