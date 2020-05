Lehrte

Ab Montag, 25. Mai, dürfen Hallensportler in Niedersachsen wieder an ihre Trainingsorte zurückkehren. So hat es das Land Niedersachsen in dieser Woche verkündet. Doch in der Praxis ist ein so plötzlicher Neustart nur schwer umzusetzen. In Lehrte soll nach derzeitigem Stand der Dinge eine Rückkehr der Sportler in die Hallen ab dem 3. Juni, also nach Pfingsten, möglich sein. Denn „von heute auf morgen“, wie es Fabian Nolting, Sprecher der Stadtverwaltung, sagt, sei die Rückkehr der Sportler nicht vorzubereiten. Darüber hinaus müssten drei Hallen in der Kernstadt auch weiterhin für den Vereinssport geschlossen bleiben – weil sie für den Unterricht von Schulen gebraucht werden.

Reinigungsfirmen sind stark gefordert

„Wir müssen jetzt erst einmal Sonderreinigungen durchführen lassen“, sagt Nolting. Auch die Reinigungsintervalle, wenn der Sportbetrieb wieder in Gang gekommen ist, müsse man ändern. Und das sei nicht einfach, denn die damit beauftragten Firmen seien bereits mit der vermehrten Reinigung in den städtischen Kitas und den Schulen stark eingespannt.

Anzeige

Über all dieses habe man die Sportvereine, welche städtische Hallen nutzen, bereits in Kenntnis gesetzt, versichert Nolting. Er betont auch, dass man auch im Juni noch sehr weit von einem Sportbetrieb wie vor der Corona-Zeit entfernt sei. Aus Gründen der Hygiene blieben Umkleidekabinen und Duschräume gesperrt. Umziehen und duschen müssen sich die Sportler dann erst einmal zu Hause.

Weitere HAZ+ Artikel

Sportverbände geben Leitfäden heraus

Darüber hinaus gelte es für die Sportler, die Anweisungen ihrer jeweiligen Dachverbände Folge zu leisten. Dabei geht es insbesondere darum, direkten Körperkontakt während des Sports zu vermeiden, mit möglichst kleinen Gruppen zu trainieren, Protokolle über die am Training Beteiligten zu führen und Desinfektionsregelungen einzuhalten.

In der kleinen Sporthalle des Gymnasium-Altbaus an der Friedrichstraße, der Sporthalle Schlesische Straße sowie der Halle der IGS-Oberstufe an der Südstraße wird bis auf Weiteres gar kein Vereinssport möglich sein. Alle drei werden wegen der Abstandsregelungen in den Schulen und den verkleinerten Klassen zusätzlich für den Unterricht gebraucht.

Lesen Sie auch

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach.

Von Achim Gückel