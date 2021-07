Ein 29-jähriger Ladendieb aus Lehrte ist am Dienstagabend im Hauptbahnhof Hannover von der Bundespolizei festgenommen worden, weil er aus einem Geschäft Parfüm mitgehen ließ. Kaum hatte er die Wache verlassen, wollte er erneut in der Parfümerie Beute machen – was ein Ladendetektiv vereitelte.