Lehrte

Hans-Erich Schaper, Leiter der Fachgruppe Führung und Kommunikation des Technischen Hilfswerks ( THW) Lehrte, ist mit dem höchsten Orden des THW ausgezeichnet worden. Albrecht Brömme, Präsident der Bundesanstalt, überreichte Schaper das Ehrenzeichen in Gold am Rande des Bundeswettkampfs der Jugendgruppen.

Schaper trat 1969 als Junghelfer in den damaligen Ortsverband Lehre ein. Nach seiner Grundausbildung trat er bereits dem Fernmeldedienst bei. 1971 war er Gründungsmitglied des THW-Fernmeldezuges Niedersachsen Mitte und wechselte 1982 zum Ortsverband Lehrte. Er wurde schnell Zugtrupp- und 1991 Zugführer des vierten Fernmeldezuges.

Viele Einsätze im In- und Ausland

Schaper nahm an einer Vielzahl von Einsätzen im In- und Ausland teil. Beispielhaft stehen dafür etwa der Auslandseinsatz 1991 im Iran zur Wasserversorgung von Flüchtlingen, die Einsätze anlässlich des ICE-Unglücks 1998 in Eschede oder bei den Moorbränden im vergangenen Jahr im Emsland. Seit mehreren Tagen unterstützt er den Aufbau, die Führung und die Kommunikation im Bundesjugendlager in Rudolstadt in Thüringen.

Dabei zeichne sich Schaper durch sein weit über das normale Maß hinausgehende ehrenamtliche Engagement und seine besonderen Führungsqualitäten aus, lobte Brömme. Schaper blickt in diesem Jahr auf 50 ehrenamtliche Jahre im Technischen Hilfswerk zurück. Das Ehrenabzeichen in Gold wird pro Jahr höchstens an 15 Mitglieder vergeben und entspricht der höchsten Auszeichnung auf Mitgliederebene.

Von Philipp Bader