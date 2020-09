Lehrte

Für die musikalische Lesung „Hinter den Kulissen“ am Dienstag, 22. September, 19.30 Uhr, mit Schauspieler Hans-Martin Stier und der Shipping Company gibt es noch Karten. Der Abend im Kurt-Hirschfeld-Forum an der Burgdorfer Straße 16 verspricht eine packende Mischung aus der Welt des Films und Musik – es wird erzählt und gelesen, gespielt und gesungen.

Charakterdarsteller Stier wird mit seiner charismatischen Stimme autobiographische Geschichten aus seinem Leben vorlesen. Musikalisch begleitet wird er von der Shipping Company, unter anderem mit eigenen Interpretationen von „Take a walk on the wild side“, „With a little help from my friends“ oder auch „The letter“.

Geschichten handeln von Castings und Dreharbeiten

Die Geschichten gewähren Einblicke hinter die Kulissen. Sie handeln von einem Wikinger-Filmdreh auf Island, dem Casting in Südfrankreich für „Tristan & Isolde“, einem Streit beim Dreh von „ Polizeiruf 110“ in Offenbach und der fast missglückten Besetzung von „Himmel über Berlin“.

Stier wirkte unter anderem bei TV-, Film- und Theaterproduktionen wie „Tatort“, „Hausmeister Krause“ oder „Himmel über Berlin“ mit. Als leidenschaftlicher Musiker stand er unter anderem mit der „Törner Stier Crew“auf der Bühne.

Anzahl der Plätze ist begrenzt

Aufgrund der Schutzmaßnahmen gegen die Ansteckung mit dem Covid19-Virus ist die Anzahl der Plätze im Kurt-Hirschfeld-Forum eingeschränkt. Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist zu tragen bis der Sitzplatz erreicht ist. Dann darf sie abgenommen werden.

Die Karten kosten 15 bis 23 Euro und sind ermäßigt gegen Vorlage eines Ausweises erhältlich. Der Vorverkauf läuft ausschließlich über den Fachdienst Schule, Sport und Kultur. Die Mitarbeiter sind unter Telefon (05132) 8628241 oder (05132) 8628243 sowie per E-Mail an angela.wolfert@lehrte.de und julienne.franke@lehrte.de erreichbar. Die Abendkasse öffnet um 18.30 Uhr.

Von Katja Eggers