Reichlich „Farbe, Form und Fantasie“ gibt es jetzt in den Gängen des Rosemarie-Nieschlag-Hauses an der Iltener Straße zu sehen: Bis Mitte Januar zeigen Schüler der Hauptschule Lehrte dort Bilder, die im Kunstunterricht entstanden sind.

Porträts in Linoldruck und Blumen in Monotypie, Bilder, die an Buntglasfenster in Kirchen erinnern, Computerbearbeitungen von Fotos, Bleistiftzeichnungen und Stadtsilhouetten: Die ausgestellten Werke sind ebenso schön wie vielfältig. „Wir freuen uns sehr, dass ihr hier jedes Jahr ausstellt“, begrüßte Sabine Licht vom begleitenden und sozialen Dienst des Alten- und Pflegeheimes die sechs Schüler und Kunstlehrerin Andrea Wustmann. „Wir haben ja immer mehrere Ausstellungen hier, aber die der Hauptschule gefallen mir und unseren Bewohnern gerade wegen der bunten Farben immer besonders gut.“

Kunst bringt Schüler und Bewohner ins Gespräch

Als die Hauptschüler Patricia und Robin ihre monochromen Stadtansichten erklärt hatten, sparten die älteren Herrschaften nicht mit Lob und wollten es ganz genau wissen: „Das sieht schön aus, wie habt ihr das denn genau gemacht?“ Angesichts einiger Bild gewordener Sprichwörter wurde fleißig geraten. Ein Bewohner erinnerte sich, als er die Bleistiftzeichnungen sah, an seine Schulzeit: „Ich habe auch gerne gezeichnet. Aber nicht, wenn die Flieger kamen. Dann saßen wir im Luftschutzkeller.“ Auch wenn die Zehntklässler in der Kürze der Zeit nicht genau erklären konnten, wie genau sie die Bilder per Computer bearbeitet hatten: Sie gefielen. „Am besten ist der Eisfuchs, das ist nämlich kein Eisbär“, sagte ein Bewohner mit glänzenden Augen.

Zur Galerie Bei der Vernissage kommen die Bilder der Ausstellung “Farbe, Form und Fantasie“ im Rosemarie-Nieschlag-Haus bestens an. Zumal die Künstler, Schüler der Hauptschule, ihre Werke erklärten.

Von Sandra Köhler