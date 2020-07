Lehrte

Ob ihnen das vorher schon jemand mal so deutlich gesagt hat wie ihr Schuldirektor an diesem Tag? „Ohne Euch läuft nichts, Ihr werdet gebraucht!“ Das habe die Corona-Pandemie in den letzten Monaten klipp und klar offenbart. Mit diesen Worten stärkte Burkhard Kappe den erfolgreichen Absolventen der Hauptschule Lehrte bei der Entlassfeier am Freitag den Rücken. Ob in Pflegeberufen, in der Lebensmittelbranche, im Handel, im Transport, Verkehr oder im Handwerk – „alles Berufe, die von Hauptschülern ausgeübt werden. Die wurden in der Krise nicht gefragt, die mussten einfach ran.“ Grund genug, sagte Kappe, mit Selbstvertrauen in die weitere Ausbildung oder ins Erwerbsleben durchzustarten.

Schulleiter Burkhard Kappe überreicht Zeugnisse und Abschiedstassen mit Kunststoffhandschuhen sowie Mund-Nasen-Schutzmaske. Quelle: Martin Lauber

Vorbeugungsmaßnahmen gegen eine potenzielle Infektion mit dem Coronavirus setzte die Rahmenbedingungen für zwei Abschlussfeiern, damit insgesamt 42 Zehnt- und Neuntklässler ihre Zeugnisse in der Schulaula in Anwesenheit ihrer Eltern in Empfang nehmen konnten. Kappe trug während des feierlichen Akts der Übergabe Kunststoffhandschuhe und wie die Schüler Mund-Nasen-Schutz. Mädchen und Jungen durften sich eine lachsfarbene Rose aus einer großen Vase nesteln, dazu gab es für jeden einen Kaffeebecher mit den Namen aller Klassenkameraden, angeordnet um eine Comic-Darstellung des Virus. Zur Auflockerung trug der Rektor mit dieser Prognose bei: „Ihr werdet Euren Enkeln eines Tages sagen können: Corona 2020, wir waren dabei.“

Burkhard Kappe ermutigt die scheidenden Hauptschüler: „Corona hat gezeigt, dass Ihr gebraucht werdet.“ Quelle: Martin Lauber

Drei der Absolventen der zehnten Klasse haben den Erweiterten Sekundar-, 18 den Realabschluss geschafft, zehn gehen mit Sekundar-I-Hauptschulabschluss und vier mit einem einfachen. Auf den Corona-Lockdown mit Schulunterbrechung im März und April habe sein Kollegium schnell mit schriftlichen und digitalen Unterrichtsmaterialien reagiert, berichtete Kappe. Aber: Mit Homeschooling konnten die Pädagogen gerade jenen Schülern nicht gerecht werden, die auch sonst intensiver Unterstützung bedürfen. Schwachpunkte zeigten sich auch an der digitalen Front: 97 der Lehrter Hauptschüler haben zwar ein Smartphone, aber viele daheim keine Ausstattung, um mit dem Bildungsserver iServe arbeiten zu können.

Kappe zufolge verfügt die Hauptschule nur über einen 16-Mbit-Anschluss. Werde nur jedes zweite Schultablet genutzt, gebe es Schwierigkeiten. Der Rektor spricht drei Jahre, bevor seine Schulform abgewickelt sein wird, Tacheles: „Die Stadt muss aus dem Quark kommen, damit wir arbeiten können.“ Und das Land, meint er, müsse mehr tun für die Bildungschancen von Kindern aus armen Familien.

Das sind die Absolventen aus Klasse 10

Von Martin Lauber