Lehrte

„Es soll eine besondere Entlassungsfeier werden“, sagte Sabine Gockisch, kommissarische Leiterin der Hauptschule in Lehrte. Denn die Neunt- und Zehntklässler hätten wegen der Pandemie ein spezielles Jahr ohne Ausflüge, Klassenfahrten und Praktika hinter sich. Doch trotz dieser Stolpersteine könne die Hauptschule ihre 86 Absolventinnen und Absolventen nun voller Stolz verabschieden, betonte Gockisch in ihrer Rede.

Hauptschule entlässt Neunt- und Zehntklässler in Turnhalle

Dass es tatsächlich ein Abschied mit einer besonderen Note wurde, dafür hatten sich die Lehrer und der Hausmeister der in zwei Jahren auslaufenden Hauptschule richtig ins Zeug gelegt. Wegen der Corona-Auflagen verlegte die Schule ihren Festakt in die große Turnhalle in Lehrte-Süd. „Das ist für alle der sicherste Weg“, sagte Gockisch. Der Hallenboden wurde mit Teppichen bedeckt. In der festlich geschmückten Sporthalle saßen die Schüler rechts und links neben einer aufgebauten Bühne, über der die silbernen Buchstaben AK – für Abschlussklassen – sowie die Zahlen 2021 schwebten. Auf der Bühne überreichten die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer dann den zwei zehnten und drei neunten Klassen ihre Zeugnisse.

Zwischendurch lockerten Filmbeiträge das Programm auf. Zu sehen gab es einen Streifen über „Schule in Corona-Zeiten“. Darin thematisierten die Schülerinnen und Schüler, woran sie sich in der Pandemie gewöhnen mussten: Desinfektion der Hände, Mund- und Nasenschutz, Leitsystem im Schulgebäude, Selbsttests, Abstand halten, Homeschooling, Lüften der Klassenzimmer. „Wir haben trotzdem gelernt – und es geschafft, weil die Lehrer nicht locker gelassen haben“, sagte Zehntklässler Miroglu Canci, der wie Zuzanna Kotkowska, Luljeta Shala, Leonia Tesch und Milan Fleege einen erweiterten Realschulabschluss erreichte.

Schulform läuft in zwei Jahren aus

Die Familienangehörigen, jeweils zwei pro Schüler, verfolgten das Geschehen mit Abstand von der Tribüne aus. Für die Teilnahme an der Entlassungsfeier mussten die Eltern oder Geschwister einen negativen Corona-Test vorweisen oder ihren Impfpass zeigen. Die Kontrolle übernahmen am Seiteneingang die Pädagogen der Hauptschule. Der Aufwand sei groß, gleichwohl sicherer für alle, sagte Gockisch. Nach den Sommerferien gibt es nur noch zwei Jahrgänge an der auslaufenden Hauptschule – drei neunte und zwei zehnte Klassen.

Von Katerina Jarolim-Vormeier