Lehrte - So trotzt das Haus am Lehrter See der Corona-Krise

Während andere Restaurants und Cafés in der Zeit der Corona-Krise auf Außer-Haus-Verkauf setzen, ist die Küche im Haus am Lehrter See komplett dicht. Stillstand herrscht dennoch nicht. Gastronom Dennis Gennermann nutzt die Zeit vielmehr für andere Dinge.