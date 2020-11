Lehrte

An der Körnerstraße in Lehrte hat es am frühen Donnerstagabend einen Küchenbrand mit schweren Folgen gegeben. Laut Angaben der Polizei ist der betroffene Gebäudeteil nicht mehr bewohnbar, den Schaden schätzen die Brandermittler auf rund 350.000 Euro. Dabei hat die Feuerwehr, die mit einem Großaufgebot anrückte, sogar noch Schlimmeres verhindern können. Den Einsatzkräften gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf ein Nachbargebäude zu verhindern. Verletzte gab es nicht.

Der Alarm war kurz vor 17.30 Uhr bei der Feuerwehr eingegangen. Als die Einsatzkräfte an der eng mit Doppelhäusern bebauten Körnerstraße anrückten, hatten die Bewohner des von dem Brand betroffenen Gebäudekomplexes sich bereits ins Freie begeben. Die Flammen schlugen zu diesem Zeitpunkt schon aus dem Fenster einer Küche im Erdgeschoss eines rückwärtigen Anbaus. Umgehend erhöhte die Lehrter Feuerwehr die Alarmstufe, orderte Verstärkung aus Steinwedel sowie Aligse und forderte auch den Einsatzleitwagen an. Letztlich waren 58 Brandbekämpfer mit 13 Fahrzeugen an der Körnerstraße im Einsatz.

Anzeige

Schwierige Löscharbeiten

Die Löscharbeiten gestalteten sich laut Feuerwehrsprecher Benjamin Rüger zunächst kompliziert. Um an den Brandherd im rückwärtigen Anbau des Gebäudekomplexes zu gelangen, musste die Drehleiter auf einem Nachbargrundstück in Stellung gehen und über das Dach des vorderen Wohnhauses ausgefahren werden. Vier Trupps unter schwerem Atemschutz begaben sich gleichzeitig in das Gebäude. Mit ihren Strahlrohren bekamen sie das Feuer laut Rüger bereits nach 15 Minuten unter Kontrolle, gegen 20 Uhr war der Einsatz beendet. Auf das Obergeschoss und das Nachbargebäude hatten die Flammen nicht übergreifen können.

Um sicherzugehen, dass die Flammen sich nicht bereits unter das Flachdach ausgebreitet hatten, rückte auch das Technische Hilfswerk ( THW) an. Bevor dessen Spezialisten jedoch das Dach öffnen mussten, hatte die Feuerwehr mit einer Wärmebildkamera das Obergeschoss durchleuchtet und keine weiteren Brandnester vorgefunden.

Drei Einsätze innerhalb von zwölf Stunden

Während der Anbau, in dem das Feuer ausbrach, nun unbewohnbar ist, konnten die Bewohner des Vorderhauses noch am Donnerstagabend in ihre vier Wände zurückkehren. Zur Brandursache gibt es noch keine Angaben. Fachleute der Polizei haben dazu am Freitagvormittag ihre Arbeit aufgenommen.

Der Einsatz an der Körnerstraße war der dritte für die Lehrter Feuerwehr innerhalb von zwölf Stunden. Gegen 5.20 Uhr waren sie wegen einer ausgelösten Brandmeldeanlage zu einer Firma an der Mielestraße gerufen worden. Wasserdampf hatte dort einen Alarm ausgelöst. Gegen 16.15 Uhr hatten die Einsatzkräfte einen Autobrand auf einem Parkplatz an der Parkstraße löschen müssen.

Von Achim Gückel