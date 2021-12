Lehrte

Mehr als 250 aktive Einsatzkräfte der Lehrter Ortsfeuerwehren sind jetzt in einer groß angelegten Aktion mit Corona-Boosterimpfungen versorgt worden. An zwei Tagen bekamen sie in zwei Hausarztpraxen ihre Auffrischung des Corona-Schutzes. Darüber hinaus erhielten auch nahezu 110 Beschäftigte der Stadtverwaltung, die in Kitas und im Bauhof arbeiten oder viel im Publikumsverkehr zu tun haben, den dritten Piks.

„Wir haben sehr großes Interesse, dass unsere Feuerwehren in vollem Umfang einsatzbereit bleiben“, betont Fabian Nolting, Sprecher der Stadtverwaltung. Die freiwilligen Einsatzkräfte leisteten einen unverzichtbaren Beitrag für die Sicherheit der Menschen in Lehrte. Es sei daher geboten, dass die Feuerwehrleute „auch für den Einsatz den größtmöglichen Schutz und die maximale Sicherheit“ genießen.

Begonnen hatte die groß angelegte Aktion bereits am ersten Wochenende im Dezember, als in der gemeinschaftlichen Hausarztpraxis von Florian Nieschlag, Peter Sörensen und Stephanie Heidrich an der Bahnhofstraße nach Angaben der Stadt allein 151 Feuerwehrleute und 49 städtische Angestellte im Minutentakt geboostert wurden. In der Praxis von Werner Skorek und Nelli Grin an der Ahltener Straße ging es dann am vergangenen Sonnabend mit etwa 115 Einsatzkräften der Feuerwehren und 60 Stadtbeschäftigten weiter.

Feuerwehren loben die Extra-Impfaktion

Die Feuerwehrleute waren dabei voll des Lobes für das Extra-Impfangebot. „Das ist eine super Aktion und bestens organisiert“, sagte etwa Karsten Pramme von der Arpker Ortsfeuerwehr: „Ich hätte mich auch nachmittags am Lehrter Impfzentrum angestellt, aber ich finde, das Impfen ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Und das passt auch zum Engagement der Feuerwehr.“ Für eine allgemeine Impfpflicht plädierte der Feuerwehrmann indes nicht: „Das soll jeder selbst entscheiden, wir leben in einem demokratischen Land.“

Spitzen auf Vorrat: Die Impfaktion für die Feuerwehrleute ist eine genau geplante Aktion. Quelle: Michael Schütz

Rainer Fricke, Ortsbrandmeister in Immensen, lobte die Impfaktion für die Einsatzkräfte ausdrücklich: „Als Feuerwehr sind wir 24 Stunden am Tag und sieben Tagen die Woche für die Allgemeinheit da. Da ist es wichtig, das wir geimpft sind“. Fricke betonte zudem, dass die Impfung in den Arztpraxen trotz der Vielzahl der angetretenen Feuerwehrleute wie am Schnürchen geklappt habe.

Hauptziel: So viele Menschen impfen wie möglich

Auch die beteiligten Mediziner waren mit dem Ablauf der Aktion zufrieden. „Stadtbrandmeister Jörg Posenauer hatte uns angesprochen und wir haben das gern gemacht“, sagte etwa Werner Skorek am Sonnabend. Und er nennt auch einen wichtigen Nebeneffekt der Feuerwehr-Reihenimpfung: „Wir konnten für diesen Termin am Sonnabend so viel Impfstoff bestellen, dass wir auch eigene Patienten impfen konnten, die in der Woche keine Zeit haben.“ Dass die Einsatzkräfte extra geimpft werden, sei kein Privileg. „Jede Gruppe kann sich melden, um einen gemeinsamen Termin zu bekommen. Hauptziel ist es doch, so viele Menschen wie möglich gegen das Coronavirus zu immunisieren.“

Von Michael Schütz und Achim Gückel