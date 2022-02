Lehrte

Seit mittlerweile mehr als einem Jahr begleitet die Menschen in der Corona-Pandemie das Thema Impfen. Mehrere Impfstoffe gegen das Virus Sars-CoV-2 sind erhältlich, und in fast jeder Stadt und größeren Gemeinde gibt es Impfstellen oder mobile Angebote. Die Möglichkeiten sind vielfältig bis kurios: Im Drive-In, am Strand, in Kirchen oder gerade erst in einem Airbus A400 in Kassel ist die Nadel bereits gesetzt worden. Der Lehrter Arzt Florian Nieschlag plädiert dafür, darüber nicht diejenigen zu vergessen, die fast von Beginn an einen großen Anteil an der Impfkampagne hatten: die Hausarztpraxen.

„Die meisten Hausärzte und auch einige Facharztpraxen in Lehrte beteiligen sich am Impfen“, sagt Florian Nieschlag stellvertretend für die in der Eisenbahnstadt niedergelassenen Medizinerinnen und Mediziner. Angesichts der vielen Möglichkeiten, sich spontan impfen zu lassen, wird seiner Ansicht nach auf die Angebote der Praxen inzwischen zu wenig hingewiesen.

Keine Konkurrenz zu den Impfzentren

Eines ist ihm dabei aber wichtig zu erwähnen: „Ich möchte keine Konkurrenz zu den Impfstellen wie etwa im Zuckerzentrum aufbauen“, betont der 60-Jährige. Es sei eher eine Ergänzung. „Ein System alleine kann die Menge von Impfungen nicht durchführen“, meint der Lehrter. „Und es zählt jeder Piks, egal von wem.“

Es gebe viele Möglichkeiten für den Piks, und es gebe auch verschiedene Arten von Menschen. Gerade solche Patientinnen und Patienten, die etwas mehr Informationsbedarf in Bezug auf die Impfung haben, können zu einem Beratungsgespräch in die Praxen kommen. Das Impfen – auch gegen andere Krankheiten wie Tetanus, FSME oder Grippe – gehöre zum Kern einer Hausarztpraxis, meint Nieschlag. Die Erfahrung sei entsprechend hoch.

Die Medizinische Fachangestellte Sevda Savgat impft Patientin Karin Lemke. Quelle: privat

Besonderer Fokus der Lehrter Praxis liegt auf älteren Ungeimpften

In seiner Praxis, die Nieschlag gemeinsam mit Peter Sörensen und Stephanie Heidrich betreibt, werden auch Menschen geimpft, die nicht dort in der hausärztlichen Betreuung sind. In einer Haus- oder Facharztpraxis bekomme man einen Termin und müsse nicht eine Stunde im Regen oder der Kälte stehen. Außerdem hätten Hausärzte die Möglichkeit, auch solche Menschen aufsuchen, die aus gesundheitlichen oder Altersgründen nicht in ein Impfzentrum gehen könnten.

Welche Arztpraxis impft gegen Corona? In der Kernstadt Lehrte bieten zurzeit (Stand Anfang Februar) fünf hausärztliche Praxen Corona-Schutzimpfungen an: Praxisgemeinschaft Nieschlag, Sörensen und Heidrich, Bahnhofstraße 17

Praxis Ahmet Gülle, Bahnhofstraße 19

Praxisteam Stomps & Martens, Burgdorfer Straße 19/21

Praxisgemeinschaft Skorek und Grin, Iltener Straße 11

Praxis Sabine Pierow, Manskestraße 22 In den Ortsteilen sind es zwei Praxen: Praxis Martin Schick, Ahlten, Zum Großen Freien 15a

Hausarztpraxis Aligse, Dammfeldstraße 12 Dazu verabreichen auch verschiedene Fachärzte Impfungen gegen das Coronavirus. Eine aktuelle Aufstellung aller ärztlichen Praxen in Lehrte, in der Corona-Schutzimpfungen verabreicht werden, findet sich auf der Website www.arztauskunft-niedersachsen.de, einem gemeinsamen Portal der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen und der Ärztekammer Niedersachsen.

Gerade bei älteren Menschen, die bei einer Corona-Erkrankung ein höheres Risiko trügen, gebe es noch eine beträchtliche Zahl Ungeimpfter. Mit einer intensiven Betreuung rund um den Piks könnte man vielleicht noch einige ansprechen, hofft Nieschlag.

Nieschlag: Bei Impfgegnern sind die Meinungen verfestigt

Allerdings akzeptiert Nieschlag mittlerweile auch, wenn jemand eine Impfung skeptisch gegenübersteht. „Ich bin dann gern zu einem Gespräch bereit“, sagt der Mediziner. Aber inzwischen seien die Meinungen bei Impfgegnern mitunter so verfestigt, dass man bei ihnen nichts mehr erreiche. „Und es ist auch nicht unsere Aufgabe, Überzeugungsarbeit zu leisten“, meint Nieschlag. Einer gerade diskutierten Impfpflicht steht er abwartend gegenüber: „Ich bin froh, dass das die Politik entscheiden muss.“

Hoffnungen legt der Lehrter Mediziner in den proteinbasierten Impfstoff der US-Firma Novavax. Im Gegensatz zu den seit einem Jahr verimpften Vakzinen ist dieser nach einem seit Jahrzehnten eingesetzten Verfahren hergestellt. „Ich kenne einige, die darauf warten, um sich dann damit impfen zu lassen“, meint Nieschlag.

