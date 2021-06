Lehrte

Obstbauer Harm Nöhre schüttelt noch immer ungläubig den Kopf: Vier Tage ist es her, dass erst eine dunkle Wolke über dem Südosten von Lehrte hing und dann innerhalb von etwa zehn Minuten ein derart starker Hagelschauer niederging, dass einem angst und bange werden konnte. Am Ende lagen daumendicke Eiskörner dicht an dicht, und Nöhre befürchtete sofort Schlimmes für sein Obst. Kurz darauf, als er über seine Plantagen südlich des alten Dorfes blickte, war klar: Der Hagel hat die Erdbeeren erwischt – nur wenige Tage vor Beginn der Hauptsaison für die Früchte.

„So etwas haben wir in über 40 Jahren Obstbau noch nie erlebt“, sagt Nöhre nun. Der Hagel hat in weiten Bereichen der vier Hektar großen Erdbeerplantage Blätter und Blüten zerfetzt und vor allem die noch grünen Früchte beschädigt. Sie haben Flecken, Dellen, Löcher. „Das ist nicht nur ein optisches Problem, ich mache mir auch Sorgen um die Qualität und die Menge der Ernte“, sagt Nöhre. Vorsichtig geschätzt habe der Hagel wohl einen finanziellen Verlust im fünfstelligen Euro-Bereich angerichtet, meint er. Denn an manchen Stellen der Plantage sei „Totalschaden“ entstanden.

Der Hagel kam urplötzlich

Eigentlich hat der Obstbauer große Netze, um seine Erdbeerpflanzen vor Umwelteinflüssen zu schützen. Der Hagelschauer sei aber derart plötzlich und ohne Vorhersage gekommen, dass keine Vorbereitungen möglich gewesen seien.

„So etwas haben wir in 40 Jahren Obstbau noch nie erlebt“: Harm Nöhre muss einen Teil seiner Erndbeerernte abschreiben. Quelle: Achim Gückel

In der Tat erstreckte sich der Niederschlag am vergangenen Freitagabend nur auf den Bereich des Lehrter Dorfs und die südlich davon gelegenen Felder sowie auf Teile der Süd- und der Innenstadt. In Kommentaren auf Facebook wird der Hagel, der etwa noch auf dem Rathausplatz niederging, mit „Weltuntergang“ beschrieben. Doch schon einige Hundert Meter weiter westlich fiel indes nur etwas Regen.

Viele Beeren sind „leider nicht wie gemalt“

Nöhre macht sich nun große Sorgen, dass seine Kundschaft die optische Qualität der geernteten Erdbeeren nicht akzeptieren könnte. Denn viele der Beeren seien nun „leider nicht wie gemalt“. Den Verbrauchern nun die Sache mit dem Hagel zu erklären sei wohl die wichtigste Aufgabe der nächsten Tage.

So sehen die Erdbeersträucher nach dem Hagel aus. Quelle: Achim Gückel

Besonders schlimm sieht es bei den noch grünen Erdbeeren auf den nördlichsten Teil seiner Plantage aus. Ob diese überhaupt in den Handel gegeben werden können, wisse er noch nicht, meint Nöhre. Denn diese Beeren sind derart fleckig, beschädigt und krustig, dass sie im besten Fall nur noch für Marmelade taugen. Eventuell müsse er die Pflanzen mit ihren Abertausenden von noch grünen Beeren sogar abmähen und auf das nächste Jahr hoffen, meint der 45-Jährige.

20 Prozent der Erdbeeren wachsen in Tunneln

Einmal erst hatte Nöhre auf seinen Erdbeerfeldern ernten lassen, bevor der Hagel kam. Zuvor waren nur solche Früchte in den Verkauf gekommen, die der Obstbauer in seinen Gewächstunneln auf einem speziellen Substratboden gezogen hatte. Doch dort wachsen etwa 20 Prozent aller Nöhre-Erdbeeren. Bei den Obstbäumen sei der Schaden noch gar nicht absehbar, dort werde es aber bei der Ernte einfacher, den Ausschuss zu erkennen und beiseitezutun, meint Nöhre.

Etwa vier Hektar Erdbeeren baut Harm Nöhre südlich des alten Lehrter Dorfes an. Quelle: Achim Gückel

Ab der nächsten Woche ist für die Lehrter Erdbeeren eigentlich Hauptsaison. Etwa ab dem 10. Juni und bis Ende Juli will Nöhre auch wieder das Selbstpflücken auf seiner Plantage zulassen. Dass der Hagel nun auch dieses Geschäft beeinträchtigen könnte, macht den Obstbauer besonders unglücklich – ebenso wie die Tatsache, dass er möglicherweise einige seiner bewährten Erntehelfer nicht beschäftigen kann, die auf die Einnahmen aus ihrer Arbeit angewiesen seien.

Dunkle Gewitterzelle und Windstille

Was Nöhre aber besonders sprachlos macht, ist die Heftigkeit des Hagelschauers. Das Wetterradar vom frühen Freitagabend hat er sich im Nachhinein zigmal angeschaut. Es zeigt ganz genau, in welchem Bereich die dunkle Gewitterzelle mit dem Hagel bei nahezu vollkommener Windstille gehangen hat. Mittendrin liegen die Erdbeerfelder.

Ausgewählte Ware nach dem Hagel: Nicht alle reifen Erdbeeren wandern derzeit ins Körbchen. Quelle: Achim Gückel

Von Achim Gückel