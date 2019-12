Lehrte

Dass in Strafprozessen die gesammelten Fakten von Staatsanwaltschaft und Verteidigung unterschiedlich interpretiert werden, ist nicht ungewöhnlich. So jetzt auch wieder in einem Verfahren vor dem Lehrter Amtsgericht: Die Staatsanwältin hielt einen schweren Diebstahl für erwiesen – der Verteidiger plädierte auf Freispruch. Richter Robert Glaß fand jedoch noch eine dritte Deutung des Geschehens: Er verurteilte die 46 beziehungsweise 29 Jahre alten Angeklagten wegen Hehlerei zu jeweils 10 Monaten Haft auf Bewährung. Außerdem müssen sie beide 3000 Euro an gemeinnützige Einrichtungen zahlen.

Filialleiter findet Diebesgut dank der GPS-Daten

Unstrittig war, dass auf dem Firmengelände des älteren Mannes im Harsumer Ortsteil Borsum (Kreis Hildesheim) ein gestohlener Bagger mit einem Zeitwert von 120.000 bis 130.000 Euro gefunden wurde. Außerdem wurde dort noch ein ebenfalls entwendeter Kompressor entdeckt, dessen Wert mit rund 10.000 Euro angegeben wurde. Beide Maschinen gehörten einem in Einbeck ansässigen Unternehmen, das sie an Straßenbaufirmen vermietet hatte. Nachdem der Bagger im Sommer vergangenen Jahres von einer Baustelle an der Autobahn zwischen Lehrte und Hämelerwald verschwunden war, stöberte ihn der hannoversche Niederlassungsleiter des Einbecker Unternehmens per GPS in Borsum auf.

Zusammen mit der Polizei rückte er dort an und stellte fest, dass von dem Bagger sämtliche Kennzeichnungen – etwa der Namenszug des Herstellers, aber auch Hinweise auf den Eigentümer – entfernt worden waren. Auf dem Kompressor prangte dagegen ein Aufkleber mit dem Namen der Borsumer Firma. Zur Herkunft der Geräte tischten der Borsumer und sein jetzt mit angeklagter Mitarbeiter eine auch nach eigenem Eingeständnis abenteuerlich klingende Geschichte auf.

Angeklagter hofft auf ein Schnäppchen

Anfang August vergangenen Jahres sei ein orientalisch wirkender Mann („vermutlich ein Libanese“) mit einem grünen Auto („vielleicht ein Opel“) mit kaputtem Auspuff bei ihnen vorgefahren, hinten dran ein Kompressor. Den habe der Mann für 8000 Euro zum Kauf angeboten, behauptete der 46-Jährige, der nach seinen Angaben meinte, ein Schnäppchen machen zu können. Papiere hatte der Anbieter allerdings nicht dabei, die wollte er zwei Tage später nachliefern. Dann fragte er noch, ob vielleicht auch Interesse an einem selbstfahrenden Bagger bestünde. Dafür habe er 80.000 bis 90.000 Euro haben wollen. Tatsächlich – das ergaben Ermittlungen – war die 16 Tonnen schwere Maschine mit nur 140 Betriebsstunden deutlich mehr wert.

Man fuhr gemeinsam zu einem Parkplatz „im Raum Lehrte, bei einem See, an der Hochbrücke“ schilderte der Angeklagte. Er könnte damit eine Stelle in der Nähe des Blauen Sees beschrieben haben, konnte aber keine konkreteren Angaben machen. Von dort fuhr sein Angestellter den Bagger nach Borsum, er selbst nahm das Zubehör auf einem Pritschenwagen mit. Er habe dem „Libanesen“ klar gemacht, dass er die Papiere für das Fahrzeug brauche, um die Finanzierung mit seiner Bank regeln zu können, erklärte der gelernte Maschinenführer dem Gericht.

Amtsrichter Glaß glaubt den Angeklagten nicht

Doch der Mann tauchte nicht wieder auf. Richter Glaß hielt es für absolut unglaubwürdig, dass der angebliche Verkäufer Maschinen mit einem sechsstelligen Wert ohne jede Sicherheit in Borsum zurückgelassen haben sollte. „Sie haben sich den Bagger unter Umständen beschafft, von denen Sie wussten, dass sie nicht sauber waren“, hielt er den Angeklagten vor. Der jüngere der beiden widersprach der Argumentation vehement: „Man stellt sich doch keinen Bagger auf den Hof, von dem man weiß, dass er einen GPS-Sender hat!“

Doch auch das überzeugte den Richter nicht und er verurteilte beide zu 10 Monaten Haft auf Bewährung. Die 3000 Euro können sie in Monatsraten von 100 Euro abstottern – wenn das Urteil denn rechtskräftig wird: Beide Anwälte hielten sich die Option offen, in Berufung zu gehen.

Lesen Sie auch

Von Thomas Böger