Lehrte

Heike Koehler aus Ahlten ist neue Vorsitzende des Bezirksverbands der Frauen-Union. Sie folgt auf die ehemalige hannoversche Bezirksbürgermeisterin Cornelia Kupsch, die nach acht Jahren nicht wieder kandidierte. Koehler, die auch den CDU-Stadtverband in Lehrte führt und Ortsbürgermeisterin in Ahlten ist, steht damit nun an der Spitze eines 2600 Mitglieder zählenden Verbandes, der die gesamte Region Hannover sowie die Landkreise Nienburg, Diepholz, Schaumburg und Hameln-Pyrmont umfasst.

Forderung: Mehr Frauen in die Politik

Mit der Ahltenerin steht erneut eine ausgewiesene Kommunalpolitikerin an der Spitze des Bezirksverbands der CDU-Frauenorganisation. Sie ist unter anderem Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses im Lehrter Rat. In ihre Arbeit bei der Frauen-Union will Koehler ihre Erfahrungen aus der praktischen politischen Arbeit einfließen lassen. „Corona hat gezeigt, wie wichtig die Kinderbetreuung für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist und wie viel hier noch zu tun ist“, sagte Koehler unmittelbar nach ihrer Wahl. Umso wichtiger seien Ideen und Initiativen, um mehr Frauen für die Politik zu gewinnen. „Die Quote ist wichtig, sie allein aber wird kaum ausreichen“, meint die Christdemokratin.

Zur stellvertretenden Vorsitzenden des Bezirksverbands der Frauen-Union wurden Martina Kesse (Hameln-Pyrmont) und Martina Machulla (Hannover) gewählt.

Von Achim Gückel