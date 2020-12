Steinwedel

Sie haben viel überlegt – und eine neue Idee ist dabei entstanden: Der Heimatverein in Steinwedel hat in diesem Jahr keinen echten Tannenbaum auf dem Brink aufgestellt, sondern aus Lichterketten einen Weihnachtsbaum nachempfunden, der in der Adventszeit den zentralen Platz im Dorf zum Strahlen bringt. Der Hintergrund für die alternative Gestaltung in der Adventszeit ist allerdings ernst: Es fehlen Helfer, um Vorhaben zu realisieren. Deshalb sucht der Heimatverein nun dringend Nachwuchs.

Heimatverein plagen Nachwuchssorgen

„Über die Beleuchtung des Brinks zur Weihnachtszeit hat sich der Verein viele Gedanken gemacht, denn auch wir haben uns in der Vergangenheit an dem echten Weihnachtsbaum auf dem Brink erfreut“, sagt Dörthe Lahmann, Vorsitzende des Heimatvereins in Steinwedel. Wie bei vielen Vereinen werde es auch bei ihrem aber zunehmend schwieriger, neue Mitglieder zu gewinnen, die mitwirken und gestalten möchten.

Anzeige

Die Altersstruktur innerhalb des Heimatvereins führt laut Lahmann bereits dazu, dass Aufgaben nur noch auf die Schultern weniger Mitglieder verteilt werden können. „Gerade das Schlagen, der Transport und das Aufstellen einer großen Tanne erfordert eine gewisse Manpower“, sagt die Vereinschefin. Auch seien Tannen von stattlicher Größe immer schwieriger zu finden. Und nicht zuletzt hätten sich die Vereinsmitglieder die Frage gestellt, ob es ökologisch sinnvoll seit, jedes Jahr eine gesunde Tanne zu schlagen.

Dieter Preis reinigt den Jubiläumsstein in Steinwedel. Quelle: privat

Heimatverein pflegt Plätze im Dorf

Seit einem Vierteljahrhundert widmet sich der Heimatverein Steinwedel etwa dem Erhalt der plattdeutschen Sprache, gestaltet und pflegt historische Plätze und archiviert Berichte über das Geschehen im Ort. Die Corona-Pandemie macht manches jedoch schwierig: Viele Veranstaltungen und Angebote musste der Verein absagen. „Dafür haben sich Mitglieder intensiver um die Instandhaltung der Plätze im Ort gekümmert“, sagt Lahmann. So hätten zum Beispiel Helfer den Brunnenplatz neu bepflanzt, ein Buswartehäuschens repariert, Tafeln und Bänke gestrichen sowie den Gedenkstein gereinigt.

„Die neue Form der Beleuchtung auf dem Brink soll ein Versuch sein, alte Traditionen mit modernen Mitteln weiterzutragen“, meint Lahmann. Möglicherweise sei das auch ein Anstoß, dass mehr Menschen über den Erhalt von Traditionen nachdenken. Wer bei der Fortsetzung von Traditionen, der Gestaltung von Festen oder der Verschönerung des Ortsbildes in Steinwedel mitwirken oder sich mit ganz neuen Ideen im Heimatverein einbringen möchten, kann sich unter der E-Mailadresse post@Heimatverein-Steinwedel.de melden.

Von Katerina Jarolim-Vormeier