„ Hermann Löns, die Heide brennt!“ Wer kennt diesen Spruch nicht. Weniger bekannt ist hingegen, wer Hermann Löns wirklich war. Und noch unbekannter als der sogenannte Heidedichter, nach dem mehr als 600 Straßen benannt sind, ist seine zweite Frau Lisa. Der Journalist und Schriftsteller Heinrich Thies hat beide in einem Buch porträtiert. „Mein Herz gib wieder her“, lautet dessen Titel. Es geht um die Lebensgeschichte eines berühmten, aber ungleichen Paares.

Heidedichter Hermann Löns als Jäger. Quelle: privat

Am Sonnabend, 14. März, stellt Thies seine Romanbiografie über den Heidedichter und dessen Frau in der St.-Antonius-Kirche in Immensen auf Einladung des Fördervereins der Kirchengemeinde vor – gemeinsam mit dem Musiker Johnny Groffmann, der einige Löns-Gedichte auf ungewohnte Art vertont hat und auch sonst musikalische Akzente setzt. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr. Das Lied „Die Wacht am Rhein“ wird bei dieser Löns-Revue ebenso erklingen wie Stücke von Mozart und Chopin. Klavier, Gitarre und Gesang werden somit eine Lesung begleiten, die nicht nur nachdenklich stimmt, sondern auch unterhält.

Die Geschichte eines ungleichen Ehepaars

Im Mittelpunkt steht die Geschichte eines Ehepaares, das unterschiedlicher kaum sein könnte: Auf der einen Seite der Macho und Kriegsfreiwillige Hermann Löns, auf der anderen Seite die Frauenrechtlerin und Pazifistin Lisa Hausmann-Löns. Klar, dass diese Beziehung irgendwann in die Brüche gehen musste.

Lisa Löns. Quelle: privat

Erstmals hat Thies in einer Doppelbiografie mit wechselnden Perspektiven die Frau beleuchtet, die bisher im Schatten von Hermann Löns stand. Dabei wird deutlich, dass Lisa Löns eigene Novellen geschrieben, Romane aus dem Englischen übersetzt, den Nachlass ihres Mannes verwaltet und trotzdem zu ihren pazifistischen Grundüberzeugungen gestanden hat. Vor allem aber hatte sie sich um ihren körperlich und geistig behinderten Sohn Dettmer zu kümmern, der auch das Kind von Hermann Löns war.

Der Eintritt zur Lesung in der Immenser Kirche beträgt 10 Euro, Karten sind an der Abendkasse erhältlich.

Von Achim Gückel