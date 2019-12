Aligse/Sievershausen

Veranstaltet wird der Aligser Weihnachtsmarkt seit 26 Jahren vom Verein zur Förderung der Dorfgemeinschaften von Aligse, Kolshorn und Röddensen. Doch der Besucherkreis beschränkt sich keineswegs auf diese drei Orte – die stimmungsvolle Atmosphäre des Budenrunds am Dorfteich lockt auch Auswärtige an. Zu denen zählt schon seit mehreren Jahren Sebastian Herrmann, der es allerdings nicht weit hat: Er lebt in Steinwedel. „Das hat hier lokalen Bezug“, sagt Herrmann, „man trifft viele Bekannte.“ Das gilt auch für seine Kinder, die in Aligse zur Schule beziehungsweise in den Kindergarten gehen und jetzt fröhlich ihre Runden im Karussell drehen.

Schon am Nachmittag erfreut sich der Aligser Weihnachtsmarkt regen Zuspruchs. Quelle: Thomas Böger

Aligser Vereine bestücken die Buden

Der lokale Bezug ist auch für den Förderverein wichtig, wie dessen Vorsitzender Carsten Borsum betont. Die Buden werden deshalb von einheimischen Vereinen und Organisationen wie der Feuerwehr bestückt. Das gilt für den auf offenem Feuer zubereiteten Flamm-Lachs ebenso wie für Tee und Suppe, die von den Pfadfindern angeboten werden. Und alle folgen dem Motto „Hier gibt es nichts vom Band – sondern alles von Hand!“

Das trifft auch auf ein neues Angebot am Getränkestand zu. „Heiße Pflaume“ ist ein Schnaps, der mit Zimt und Sahnehaube serviert wird. Borsum hat dafür extra Servierbretter aus Holz gefertigt, auf denen elf der kleinen Gläser Platz finden, bezahlen muss man nur zehn. „Das ist ein echter Renner“, berichtet der Vereinschef. Aber auch am Krapfenstand herrscht schon am Nachmittag ebenso erheblicher Andrang wie beim Stockbrotbacken, und die Verkäufer von Kerzen, Schnitzereien, Marmelade und anderen Produkten kommen auch auf ihre Kosten.

Veranstalter setzen auf Keramik statt Plastik

Wert legen die Veranstalter auch darauf, ihren Markt möglichst umweltfreundlich zu gestalten. In diesem Jahr gibt es zwar noch Restbestände von Plastikgeschirr, aber im nächsten Jahr soll das vorbei sein, kündigt Borsum an. Schon jetzt wurden Getränke überwiegend in Keramikbechern und Gläsern ausgeschenkt, und Stahlbestecke hat der Verein auch schon beschafft, allerdings noch nicht in ausreichender Anzahl. Doch es wird schon so viel Mehrweg-Geschirr verwendet, dass sich der Kauf von zwei großen Spülmaschinen lohnte.

Trotzdem bleiben laut Borsum jedes Jahr rund 5000 Euro vom Erlös übrig. Sie werden für gemeinnützige Zwecke verteilt. Vereine und Organisationen können dafür Anträge stellen, über die die Mitgliederversammlung auf Vorschlag des Vorstands dann entscheidet.

Sievershäuser treffen sich zum Glühwein

Beim Weihnachtsmarkt in Sievershausen präsentiert Heidi Gegenbauer (links) vom Sozialverband Anne Nathe ein selbst gefertigtes Adventsgesteck. Quelle: Katja Eggers

In Sievershausen trafen sich die Weihnachtsmarktbesucher derweil am Turm der St.-Martins-Kirche bei Glühwein und Bratwurst. Ortsbürgermeister Armin Hapke hatte sich eigens eine rote Santa-Claus-Mütze mit abknüpfbarem, weißen Rauschebart aufgesetzt. Ehefrau Marianne trug eine grüne Glitzerweihnachtsmütze, Sohn Carlo hatte den Klassiker in Rot auf.

An den Ständen im Budenrund gab es allerlei Selbstgemachtes. Auch die Mitglieder des örtlichen Sozialverbands (SoVD) waren fleißig gewesen – und verkauften neben Gestricktem und Gehäkeltem mit Zwetschgenlikör mit Zimt und Sahnehaube das gleiche Getränk wie der Aligser. Heidi Gegenbauer bot zudem ihre selbst gefertigten Advents- und Weihnachtskränze an. Das frische Tannengrün, Zapfen, Nüsse und Bucheckern stammte dabei aus dem eigenen Garten. „Am besten verkaufen sich die Türkränze“, sagte Gegenbauer.

Lesen Sie auch

Von Thomas Böger und Katja Eggers