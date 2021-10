Lehrte

Das Helferteam im Klinikum Lehrte sucht Unterstützung. Die Gruppe übernimmt Aufgaben im Krankenhausalltag. Dazu zählen Patientenbesuche, die Männer und Frauen sind aber auch Ansprechpartner für die alltäglichen Dinge im Eingangsbereich, verteilen Kaffee und Tee, sorgen für Lesestoff, helfen bei technischen Schwierigkeiten mit dem Fernseher oder dem W-Lan vor Ort oder machen Besorgungen.

Im Ruhestand die Passion weiterführen

Die Gruppe entstand 2006 nach einem Aufruf der Pflegedirektion. Es fanden sich schnell Menschen, die bereit waren, ehrenamtlich etwas Gutes zu tun. Mit im Helferteam engagiert sich etwa Hannelore Ricke. Sie hat lange als Krankenschwester gearbeitet und vor 50 Jahren in Lehrte gelernt. „Das Ehrenamt gibt mir so viel zurück an Dankbarkeit, Lob und Anerkennung“, erzählt sie. Auch Walda Strate ist glücklich über ihre Rolle in der Gruppe. Sie hat in einer Lebensberatungsstelle gearbeitet und wollte im Ruhestand ihre berufliche Passion weiterführen. „Ich wurde über den Chor für das Helferteam angeworben.“

„Wir beflügeln uns gegenseitig und sind sehr glücklich, das Helferteam hier bei uns zu haben“, sagt Simone Rothert, Pflegedienstleitung im Klinikum Lehrte. Für die Patienten sei das Team ein Angehörigenersatz, das seien Menschen, die zuhörten und mit kleinen, aber oft wichtigen Dingen aushelfen würden, erklärt Margret Klemt, die seit der Gründung des Helferteams mit dabei ist. Die Gruppe habe zudem erheblich dazu beigetragen, dass ein Raum der Stille entstand und Wickeltische aufgestellt wurden.

Das Helferteam ist im Eingangsbereich des Klinikums anzutreffen und an seinen dunkel blauen Shirts zu erkennen. Wer Interesse an der Tätigkeit hat, kann sich an Simone Rothert unter Telefon (0­ 51 32) 50 33 01 oder per E-Mail an simone.rothert@krh.de wenden.

Von Janna Silinger