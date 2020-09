Lehrte

Die Stadt Lehrte hat seit Mittwochabend ganz offiziell einen neuen stellvertretenden Stadtbrandmeister. Der Rat der Stadt ernannte einstimmig den 44-jährigen Hendrik Voges aus Hämelerwald. Er tritt die Nachfolge von Heinz-Georg Montag an, der den Posten des Vizechefs der Lehrter Feuerwehren seit 2008 innehatte und von 2004 bis 2016 auch Chef der Ortsfeuerwehr in Hämelerwald war. Montags Amtszeit hatte am 30. Juni geendet. Das Stadtkommando der Feuerwehr hatte Voges bereits am 21. August als neuen stellvertretenden Stadtbrandmeister vorgeschlagen. In der Ratssitzung überreichte Bürgermeister Frank Prüße ihm nun die Ernennungsurkunde. Voges’ Amtszeit dauert sechs Jahre.

Lehrte hat zwei stellvertretende Stadtbrandmeister. Erst im Februar hatte es auch auf dem zweiten Posten eine Veränderung gegeben. Damals war Jens Dannenbring für das Amt ernannt worden. Er ist auch Ortsbrandmeister in Kolshorn und war auf den Steinwedeler Norbert Zilz gefolgt, der im November 2019 aus persönlichen Grünen das Amt des Vize-Stadtbrandmeisters abgegeben hatte.

Von Achim Gückel