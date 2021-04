Lehrte

Im Parkhaus an der Poststraße gibt es seit Herbst 2020 welche, auf dem Parkplatz am Zuckerzentrum sogar schon ein paar Monate länger – doch ansonsten ist das Netz von öffentlichen Ladestationen für Elektrofahrzeuge im Stadtgebiet von Lehrte noch recht dünn. Das soll sich bis Ende 2022 ändern. Die Stadtwerke, die den offiziellen Auftrag haben, die Ladeinfrastruktur im Stadtgebiet auszubauen, haben jetzt einen Plan für das weitere Vorgehen vorgelegt. Er sieht auch in fast allen Ortsteilen E-Tankstellen vor. Die Standorte dafür sind bereits ausgeguckt.

Eigentlich hätte der Aufbau der Ladesäulen in Lehrte deutlich schneller gehen sollen. Doch es habe gleich mehrere Hindernisse gegeben, sagt Björn Rust, der bei den Stadtwerken das Projekt betreut. Unter anderem dauere es ausgesprochen lange, bis der Bund die Förderanträge bewillige. Und bevor diese Genehmigung nicht vorliege, dürfe man nicht bauen. Hinzu komme die lange Lieferzeit für E-Ladesäulen von derzeit sechs bis acht Monaten. Und schließlich habe das erst kürzlich aufgehobene Verbot für Tiefbauarbeiten während der Corona-Pandemie das Projekt behindert, sagt Rust.

Am Wasserturm und am Rathaus entstehen E-Tankstellen

Nun soll es aber mit großen Schritten vorangehen. Am Wasserturm gegenüber dem Stadtwerkegebäude sowie am Lehrter Rathaus werden derzeit Ladesäulen aufgebaut. Rust rechnet damit, dass diese bald in Betrieb gehen. Noch in diesem Jahr sollen zudem acht Anlagen in Ortsteilen gebaut werden – am Bahnhof sowie am südlichen Ende der Straße Zum Großen Freien in Ahlten, am Bahnhof Immensen/Arpke, an der Ecke Doktorstraße/Knüppelsdorfer Weg in Arpke, an der Straße Zum Roden in Aligse, an der Sternstraße unweit des Bahnhofs sowie an der Hildesheimer Straße/Ecke Försterstraße in Hämelerwald und am Schmiedeweg in Sievershausen.

Im nächsten Jahr sollen dann noch Ladesäulen an der Dorfstraße in Steinwedel, neben dem Dorfladen an der Bauernstraße in Immensen, an der Dammfeldstraße in Aligse sowie am Krankenhaus in Lehrte und am Neubaugebiet an der Manskestraße, an der Vier-Feld-Halle Südstraße und am Dürerring/Ecke Holbeinweg in Lehrte hinzukommen.

Schnellladesäulen sind zu teuer

Jede der neuen Säulen hat zwei Ladepunkte. An ihnen wird es zwei bis drei Stunden dauern, bis die Batterie eines E-Autos vollständig aufgeladen ist. Daher habe man bei der Suche nach den Standorten genau darauf geachtet, dass Autofahrer dort lange parkten, sagt Rust. Die Parkplätze an Supermärkten böten in dieser Hinsicht nicht die richtigen Voraussetzungen. Besser seien etwa Standorte an Bahnhöfen.

Sogenannte Schnellladesäulen, in denen das Auftanken eines E-Fahrzeugs nur wenig Zeit benötigt, werden die Stadtwerke nicht aufbauen. Diese würden mehr als 100.000 Euro pro Stück kosten, betont Rust – also das acht- bis zehnfache einer normalen Ladesäule. Das sei für die Stadtwerke finanziell nicht machbar. Für die nun geplanten Stationen erwartet das Unternehmen eine 60- bis 70-prozentige Förderung durch den Bund.

Ortsrat in Sievershausen verändert Standort

Dass die geplanten Standorte für die Säulen in den Ortsteilen nicht in Stein gemeißelt sind, ist unlängst im Ortsrat von Sievershausen deutlich geworden. Dieser machte sich für den Standort neben dem Sportheim am Schmiedeweg stark. Der ursprünglich vorgesehene Platz an der John-F.-Kennedy-Straße nahe des Hotels Fricke wurde auf Bitten der Ortspolitiker gestrichen.

Von Achim Gückel