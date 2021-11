Lehrte

Für private Treffen, zur Vorlage beim Arbeitgeber oder vor Reisen ins Ausland: Nach dem vorübergehenden Aus für die kostenlosen Bürgertests im Oktober können sich Lehrterinnen und Lehrter nun wieder auf das Coronavirus untersuchen lassen, ohne dafür in die Geldbörse greifen zu müssen – unabhängig vom Impf- oder Genesenenstatus. Hier sind kostenlose Schnelltests derzeit möglich:

In der Kernstadt können die Lehrter das Drive-In-Testzentrum am Burchard-Retschy-Ring 15 auf dem Gelände der VIP Waschstraße nutzen. Die Schnelltests werden dort montags bis freitags von 8 bis 19 Uhr, sonnabends von 8 bis 17 Uhr und sonntags von 10 bis 13 Uhr direkt aus dem Auto heraus vorgenommen. Eine Voranmeldung ist nicht nötig. Termine können aber online auf testzentrum-lehrte.de gebucht werden.

Das Testzentrum EcoCare Corona führt die Schnelltests in seinem Center auf dem Lidl-Parkplatz an der Burgdorfer Straße 72-80 durch, und zwar montags bis sonnabends in der Zeit von 9 bis 18 Uhr. Voranmeldungen sind auch dort nicht erforderlich, aber auf der Internetseite buergertest.ecocare.center möglich.

Für Schnelltests in der Engel-Apotheke an der Iltener Straße 46 ist eine Anmeldung unter Telefon (05132) 82730 erforderlich.

Auch in den Ortsteilen gibt es Testmöglichkeiten

Darüber hinaus können sich Bürgerinnen und Bürger auch kostenlos in einigen Ortsteilen testen lassen. Die Apotheke am Bahnhof, Hauptstraße 1, in Arpke bittet jedoch um Anmeldung und ist dafür unter Telefon (05175) 1475 erreichbar. Die Mitarbeiter führen die Schnelltests montags zwischen 8 und 9 Uhr sowie donnerstags und freitags zwischen 8 und 9.30 Uhr durch.

Die Apotheke Hämelerwald am Rossittenweg 6 bietet Schnelltests nach Terminvereinbarung unter Telefon (05175) 5333 an.

In der Löwen Apotheke an der Straße Zum Großen Freien in Ahlten können sich Bürgerinnen und Bürger nach Terminvereinbarung unter Telefon (05132) 7270 testen lassen.

Ab Montag, 6. Dezember, öffnet in Ahlten zudem wieder das Corona-Testcenter auf dem Edeka-Parkplatz, Mergelfeld 1. Schnelltests sind dann montags bis freitags in der Zeit von 7.30 bis 10 Uhr und von 15 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 9 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr möglich. Weil die Anbieter an den Feiertagen im Dezember ein erhöhtes Testbedürfnis erwarten, öffnet das Center auch vom 24. bis 26. Dezember von 9 bis 14 Uhr.

Wer die Schnelltests in der Kernstadt oder den Ortsteilen nutzen möchte, muss dafür einen Personalausweis oder Reisepass vorlegen. Die Schnelltests sind 24 Stunden lang gültig. Wer mit einem Schnelltest positiv getestet wurde, sollte das Ergebnis zudem mit einem PCR-Test absichern.

Von Katja Eggers