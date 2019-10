Lehrte

Mit der dunklen Jahreszeit beginnt die Saison der Laternenumzüge. Unsere Redaktion Lehrte hat die Termine zusammengetragen. Hier finden Sie die Übersicht:

29. Oktober 2019

Laternenumzug in HämelerwaldStart: 18 Uhr an der Hirschberger StraßeRoute: rechts Bernsteinstraße, rechts Falkenberger Straße, rechts Dresdener Straße, rechts Insterburger Straße, links Falkenberger Straße, Hirschberger Straße, Kindergarten Hämelerwald

1. November 2019

Laternenumzug in ImmensenStart: 18 Uhr auf dem Schulhof der Heinrich-Bokemeyer-GrundschuleRoute: Schützenplatz nach rechts auf Am Fleith, Lehrter Straße, Brammerhoop, Gosekamp, Am Kirchberg, Steinwedeler Kirchweg, Bohnenkamp, Depenauer Weg, Lüneburger Straße, Lehrter Straße und zurück auf den Schulhof.

2. November 2019

Laternenumzug in LehrteStart: 17 Uhr am KnappenwegRoute: Schachtweg, Markscheiderweg, Knappenweg, Am Hangenden, Sauerweg, Wintershall-Allee, Am Sülterberg, Villa Nordstern, Schlägelweg, Kaliweg, Im Gesenk, Sauerweg, Schachtweg und zurück zum Knappenweg.

8. November 2019

Laternenumzug in LehrteStart: 17.30 Uhr am Kindergarten FeldstraßeRoute: Wilhelmstraße, Köthenwaldstraße, Westerstraße

10. November 2019

Laternenumzug in ArpkeStart: 18 Uhr am AhrbekeRoute: Im Winkel, Westerende, Kreuzkamp, Schmiedestraße, Pöttcherbrink, Teichstraße

11. November 2019

Laternenumzug in SievershausenStart: 17 Uhr auf dem Vorplatz der evangelisch-lutherischen KircheRoute: Oelerser Straße, Brinkstraße, Trift, John-F.-Kennedy-Straße, Hämelerwalder Straße, Lessingstraße, Schmiedeweg, Grundschule Im Kleegarten

13. November 2019

Laternenumzug in LehrteStart: 17 Uhr auf dem Parkplatz der St.-Bernward-KircheRoute: Feldstraße, Westerstraße, Moltkestraße, Wilhelmstraße, Feldstraße, St.-Bernward-Schule

Diese Liste wird fortlaufend aktualisiert. Sie haben noch einen Termin? Dann mailen Sie uns die Veranstaltung an lehrte@haz.de

Von red