Lehrte

Mit Mundschutz, Flatterband, Händedesinfektion und Kontaktdatenerfassung: Der ökumenische Himmelfahrtsgottesdienst der vier Lehrte Kirchengemeinden Matthäus, Markus, Johannes und St. Bernward hat ganz im Zeichen der Pandemie gestanden. Rund 80 Besucher hatten sich dazu im Vorfeld angemeldet und saßen vor der katholischen St.-Bernward-Kirche mit Abstand auf Bierbänken und Klappstühlen.

Pastorin Gesa Steingräber-Broder von der Matthäusgemeinde spricht mit Mikrofon am Rednerpult. Hinter ihr sitzt Pastor Markus Frank von der Johannesgemeinde. Quelle: Katja Eggers

„Corona lähmt uns, und doch können wir gemeinsam feiern und der liebe Gott hat uns auch noch schönes Wetter geschickt“, sagte Pfarrer Franz Kurth von der katholischen Gemeinde zur Begrüßung. Und so überwog bei aller Einhaltung des strengen Hygienekonzeptes am Ende doch die Freude, überhaupt wieder einmal gemeinsam Gottesdienst abhalten zu dürfen. Denn noch im Vorjahr war der traditionelle Himmelfahrtsgottesdienst wegen Corona ausgefallen. Die vier Gemeinden feiern ihn sonst schon seit Jahren an der Kletterwand im Lehrter Stadtpark. „Der Aufwand wäre dort aber zu groß gewesen“, erklärte Kurth.

Strenge Hygieneregeln: Die Besucher tragen beim Gottesdienst Masken und sitzen auf Abstand. Quelle: Katja Eggers

Von Katja Eggers