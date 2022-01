Lehrte - Hirtenhund beißt 72-Jährige am Blauen See in Wade – Gassigeher flüchtet

Beißattacke am Blauen See in Lehrte: Ein Hirtenhund hat eine 72-Jährige in die rechte Wade gebissen, sie musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der bislang unbekannte Gassigeher flüchtete mit dem Tier – die Polizei fahndet nach ihm.