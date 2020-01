Lehrte

Gleich die ersten Takte sind kraftvolle Statements, die deutlich machen, wo es an diesem Abend langgeht. Von Nadja Bernhardt am Klavier begleitet, singt die Kiez-Diva, alias Iris Schumacher, von jener aufregenden Zeit in den Neunzigerjahren, als ihre Karriere auf der Reeperbahn begann. Da ist vom schlimmsten Kater am Tag nach einer Premierenfeier zu hören – hervorgerufen von allzu warmem Bier. Sie schwärmt in höchsten Tönen von schrillen Schlagern im Sekundentakt und Medley-Shows in Polyester-Kostümen. Dabei beherrscht die Kiez-Diva die breite Skala von gefühlvollen Musicalmelodien bis zu markanten Chansons und charmanten Schlagern perfekt.

Keine Show ohne „Absacker“

Bildhaft skizziert Schumacher das Leben auf und hinter den Bühnen der Reeperbahn. Es habe keine Show ohne „Absacker“ gegeben, sie seien jung und hungrig gewesen damals, und nach jeder Show sei man stets noch hellwach und auf Action aus gewesen. Sogar die Tischtelefone und Udo Lindenberg seien noch „funktionsfähig“ gewesen, plaudert die Künstlerin aus dem Nähkästchen.

Ihr erstes eigenes Soloprogramm aber habe sie erst jetzt, nach neunundzwanzig Jahren auf dem Kiez, auf die Bühne gebracht, verrät die Kiez-Diva. Zuvor habe ihr immer der Mut gefehlt, bekennt sie. Ihr Programm aber kann sich hören lassen, denn sie kredenzt mit ihrer wunderbaren Stimme Musicalmelodien aus „Cats“, „Grease“ und „Mamma Mia“. Die Rolle der Rosi in „Mamma Mia“ habe sie geliebt, schwärmt die Künstlerin.

Lehrter Publikum ist von dem Auftritt begeistert

Immer aber habe sie den Kiez mit seiner einzigartigen Atmosphäre vermisst, bekennt die Kiez-Diva. „Die Mischung aus Sünde und Show macht süchtig“, meint sie, und diese ganz besondere Zusammensetzung habe sie jetzt in ihrem Soloprogramm eingefangen. Diese Mischung ist so lebendig und authentisch, dass das Lehrter Publikum die Künstlerin an diesem Abend nur ungern von der Bühne im Forum entlässt.

Lesen Sie auch:

Das ist die Theaterspielzeit 2019/2020

Von Susanne Hanke