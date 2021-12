Lehrte/Arpke

„Ja, ich will“ – das antworten Paare bestenfalls, wenn sie sich trauen. Wie es dazu kam, wie sich beide kennengelernt haben und wann aus Zuneigung die große Liebe wurde – darüber hat Bernd Tameling aus Lehrte jetzt ein Buch geschrieben. Es heißt „Vom ersten Kuss bis zum Ja, ich will“ und umfasst 18 wahre Liebesgeschichten von Paaren, deren freie Trauungen der Lehrter als Hochzeitsredner seit 2009 begleitet hat.

Tameling erzählt die Geschichten der Paare in ihren jeweiligen Hochzeitsreden und hat dafür die schönsten und vielleicht auch ungewöhnlichsten Beiträge ausgewählt. Die Namen der meisten Paare hat der 45-Jährige auf Wunsch geändert. „Aber die Geschichten sind alle aus dem echten Leben, und das macht sie so besonders“, betont Tameling.

Polizistenpaar lässt sich auf Gutshof trauen

Da ist zum Beispiel die Romanze des Polizistenpaares Bruno und Romina, die sich im November 2008 auf einer Großveranstaltung der PKK in Lehrte kennengelernt haben. Er war aus Hannover als Diensthundeführer dorthin beordert, sie saß im Lehrter Streifenwagen. Romina verliebte sich zunächst in Diensthund Djego, fand nach mehreren E-Mails auf dem Dienstweg und einem romantischen Filmabend aber auch an Bruno Gefallen.

Der Heiratsantrag ging schließlich in Lappland über die Bühne, die freie Trauung im Garten des Gutshofs Rethmar. „Das war eine wunderschöne Kulisse und ein sehr besonderes Kennenlernen“, erinnert sich Tameling.

Das Buch beinhaltet 18 wahre Liebesgeschichten, zwei weitere gibt es als Bonus auf der Hörbuch-CD. Quelle: Katja Eggers

Auch eine Biker-Trauung in Lehrte hat der Hochzeitsredner noch genau vor Augen. „Die Braut wurde von großen, starken Männern mit Sonnenbrillen und schwarzer Lederkluft nach vorne begleitet, und während meiner Rede wurde geraucht und Bier getrunken – doch genau diese Atmosphäre fand ich sehr authentisch und auch recht gemütlich“, berichtet Tameling. Lediglich etwas falsch gekleidet habe er sich gefühlt – Tameling war der einzige Mann im Anzug. Bei späteren Begegnungen wurde er von den Bikern stets als „der Pastor“ begrüßt.

Oft kullern Tränen der Rührung

Zu den kuriosesten Heiratsanträgen, auf die Tameling in seinen Hochzeitsreden eingeht, gehört zudem jener, den Anton seiner Marie im Disneyland Paris gemacht hat. „Das war während einer Fahrt mit der Piratenwasserbahn“, erzählt Tameling.

Die Geschichten hinter den Trauungen kitzelt der Hochzeitsredner in mehrstündigen Kennlerngesprächen aus den Paaren heraus. Die Reden selbst kennen die Paare vor dem Tag der Hochzeit nicht. „Aber wenn ich sehe, dass dabei Tränen der Rührung kullern, weiß ich, dass ich alles richtig gemacht habe“, sagt Tameling. Sich selbst sieht er als eine Ergänzung zum Standesamt und als Alternative zur kirchlichen Trauung.

Hochzeitsredner ist eigentlich Zahntechniker

Auslöser für seinen Weg zum Hochzeitsredner ist die Trauung seines besten Freundes gewesen. Tameling durfte als Trauzeuge ein paar Worte sagen. Die Rede kam sowohl beim Brautpaar als auch den Gästen prima an. „Und als mich Gäste dann fragten, ob ich schon öfter Hochzeitsreden gehalten habe, habe ich erkannt, dass ich vielleicht ein Talent dafür habe“, berichtet der 45-Jährige, der im Hauptberuf Zahntechniker ist.

Ehefrau Janine erstellte kurzerhand eine Homepage, und schnell schneiten die ersten Anfragen herein. Mittlerweile hat Tameling schon an die 100 Hochzeitsreden gehalten. Wer möchte, kann für seine freie Trauung auch gleich noch die passende Deko bekommen. Tamelings Frau betreibt seit 2017 in Arpke einen eigenen Wedding-Showroom. Dort möchte Tameling künftig auch Lesungen anbieten.

Das Buch „Vom ersten Kuss bis zum Ja, ich will“ ist unter anderem in der Buchhandlung Veenhuis an der Iltener Straße in Lehrte, in der Buchhandlung Freyraum in Burgdorf oder über die Internetseite www.hochzeitsredner.com erhältlich.

Von Katja Eggers