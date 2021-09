Lehrte

Vor drei Jahren wurde sie als Vorzeigeprojekt gefeiert. Und eigentlich sollte sie einem großen Teil jener Schrebergärtner ein neues Zuhause bieten, die auf der Feierabend-Kolonie an der Manskestraße dem Neubaugebiet weichen mussten. Doch Lehrtes neueste Schrebergartenanlage, jene am Hohnhorstweg, hat erkennbare Anlaufprobleme. Seit weit über einem Jahr gibt es dort zwar Wege, Strom, Parkplätze und einen Zaun.

Im April wurde auch endlich das lang ersehnte neue Vereinsheim am Rand des Geländes fertig. Doch Schrebergärtner sind noch Mangelware. Nur wenige Hütten stehen in der Mitte der Fläche. Doch ein Flop sei der neue Schrebergarten nicht, sagten Verantwortliche des Bezirksverbands der Kleingärtner jetzt im Umweltausschuss der Stadt – eher ein Vorzeigeprojekt mit Anlaufschwierigkeiten.

Die CDU-Fraktion hatte schon Anfang Juli eine Anfrage in Bezug auf die neue Kleingartenanlage formuliert. Die Stadt habe vor drei Jahren mit ihrem bahnbrechenden Vertrag mit den Feierabend-Kleingärtnern den „Weg zum bundesweiten Vorzeigeprojekt“ bereitet. Doch nun sei die neue Anlage in einem trostlosen Zustand, hatten die Christdemokraten moniert. Die Bürger hätten ein Recht darauf, zu erfahren, ob in diesem Fall Steuergeld verschwendet worden sei. Man wolle wissen, ob die neue Kleingartenkolonie überhaupt noch in Gang komme.

Eine Keimzelle ist geschaffen

Rolf Sill und Andrea Marquardt aus dem Vorstand des Kleingärtner-Bezirksverbands gelang es im Umweltausschuss, die Wogen etwas zu glätten. „Wir verfügen jetzt mit einigen Gärtnern über eine Keimzelle für die Anlage“, sagte Sill. Es gebe eine vermehrte Nachfrage nach Parzellen. Man werde bei der Werbung nachsteuern und einen Infozettel in Umlauf bringen. „Scholle um Scholle“ werde man das Ziel erreichen, die Kolonie zu füllen, sagte Sill zuversichtlich. Doch bis sie gefüllt sei, würden zwei oder drei weitere Jahre wohl nicht reichen.

Sill gab auch zu, dass man die ursprüngliche Absicht, die Feierabend-Schrebergärtner nach der erzwungenen Aufgabe ihrer Anlage an der Manskestraße an den Hohnhorstsee umzusiedeln, nicht erreicht habe. „Wir hofften, der Verein geht Zug um Zug geschlossen rüber“, sagte Sill. Doch das habe nicht einmal ansatzweise geklappt. Sehr wohl existiere der Verein Feierabend noch. Er habe aber nur noch 30 bis 40 Mitglieder. Die alte Kolonie des Vereins hatte 120 Parzellen.

Der Run auf Kleingärten ist groß

Nun müsse es darum gehen, neue Pächter für die Parzellen zu gewinnen, sagte Sill. Die hervorragende Lage am Hohnhorstsee und das neue Vereinsheim würden dabei helfen. Man werde bei der Ausgestaltung zudem auf ökologische Aspekte achten. Zudem sei die Nachfrage nach Kleingärten derzeit hoch, und die Parzellen in den anderen Lehrter Kolonien seien quasi ausgebucht. Es gebe auch einen kleinen Kreis von Gärtnern, die es reizvoll fänden, ihre Anlage von Grund auf neu anzulegen. „Aber in der Regel wollen die Pächter Vorhandenes übernehmen“, skizzierte Sill eines der Probleme, mit dem die Kolonie am Hohnhorstsee offenbar zu kämpfen hat.

Das neue Vereinshaus ist seit knapp einem halben Jahr fertig. Quelle: Katja Eggers

Sill und Marquardt betonten, dass man beim Bau des für ein Vereinsleben dringend benötigtes Clubhauses viel Zeit verloren habe – und zwar wegen enormer Probleme mit Baumaterialien, Handwerkern und schließlich Corona. Doch nun seien dort nicht nur Vereinsaktivitäten, sondern auch Schulungen und Aktionen mit Kindern möglich.

Kommt ein Schulgarten?

Eine weitere Chance, das Gelände zu beleben, besteht offenbar in einem Schulgartenprojekt. Die Albert-Schweitzer-Schule habe genau dieses vorgehabt, sagte Marquardt, dann aber doch keinen Pachtvertrag unterzeichnet, weil man den Garten doch lieber näher an der Schule haben wollte. Der Kleingärtnerverband müsse nun einen neuen Anlauf für einen Schulgarten unternehmen, forderte SPD-Ratsherr Bodo Wiechmann. Zudem sei auch Unterricht im Vereinshaus möglich.

Für die Entschädigungen der Feierabend-Kleingärtner, den Umzug sowie den Grunderwerb am Hohnhorstsee und die Neuanlage der Kolonie musste die Stadt mehr als 900.000 Euro aufwenden. Der Vertrag zwischen den Kleingärtnern und der Stadt Lehrte war bereits Anfang 2018 unterzeichnet worden. Er gilt laut Sill mittlerweile als Mustervertrag für ähnliche Vorhaben.

Auf der alten Fläche an der Manskestraße entsteht jetzt ein Baugebiet. Die ersten Häuser sollen im kommenden Jahr errichtet werden, ein neuer Kindergarten ist bereits im Bau.

Von Achim Gückel