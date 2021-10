Lehrte

Der Baumarktkonzern Hornbach erweitert auf einer Fläche von fast 13.000 Quadratmetern sein an der Everner Straße angesiedeltes Logistikzentrum. Er lässt dazu ein gegenüber an der Straße Auf den Pohläckern neben der Firma Schumacher Packaging Services gelegenes Grundstück von dem Projektentwickler Intaurus erschließen und bebauen. Anschließend will Hornbach die Hallen mieten. Die Bauarbeiten sind bereits im Gang, die Fertigstellung der neuen Hallen ist für den Sommer 2022 geplant.

„Damit werden uns bei Bedarf insgesamt knapp 53.000 Quadratmeter Nutzfläche für die Belieferung unserer Bau- und Gartenmärkte in Norddeutschland zur Verfügung stehen“, erklärt Christian Joos, Leiter des Logistikzentrums Lang- und Sperrgut bei Hornbach.

Lieferungen bis nach Schweden

Lehrte sei ein „wichtiger geografischer Standort“ für das Unternehmen, betont Joos. Laut Firmensprecher Florian Preuß ist das Verteilzentrum mit rund 40.000 Quadratmetern schon jetzt der größte der drei in Deutschland gelegenen Standorte. Von der Everner Straße aus würden auch Märkte in Schweden und den Niederlanden beliefert.

Vom Hornbach-Logistiklager zwischen Everner Straße und Bahntrasse aus werden auch Märkte in Schweden und den Niederlanden bedient. Quelle: Achim Gückel

Die Nachfrage nach Baumarktprodukten sei in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen, sagt Preuß. Es gebe einen Trend nach dem Motto „ich mache es mir zu Hause schön“. Das gelte besonders für den Außenbereich auf Terrassen und in Gärten. Die Entwicklung sei durch Corona „deutlich beschleunigt worden, auch wenn es dadurch nicht urplötzlich eine Riesenwelle gegeben hat“, berichtet Preuß.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Transport mit Bahn statt Schiff

Das Unternehmen expandiere. Ziel sei die Errichtung von drei bis fünf neuen Märkten pro Jahr. Aber nicht nur deswegen benötige man mehr Kapazität in den Verteilzentren, die teilweise auch als Lager für die Bevorratung genutzt würden. Die Pandemie habe gezeigt, dass „wir vorausschauender disponieren müssen“. Als Beispiel nennt der Firmensprecher Weihnachtsware wie Lichterketten und Baumschmuck. Wie bei anderen Materialien auch sei es in den Häfen zu Verzögerungen bei der Lieferung gekommen. Deshalb habe Hornbach den Transport vom Schiff auf die Bahn umgestellt.

So soll das künftige Hornbach-Lager an den Pohläckern aussehen. Quelle: Intaurus

Der Projektentwickler Intaurus hat im Bereich der Everner Straße bereits Ende 2019 eine Fläche von insgesamt 57.000 Quadratmetern erworben, die zum Teil schon bebaut war. Mit dem Abschluss des langfristigen Vertrages mit Hornbach sei jetzt das gesamte Areal an Logistiker vermietet, erklärt eine Firmensprecherin. Es biete den Nutzern kurze Wege zu den Autobahnen in alle Himmelsrichtungen sowie zum Flughafen in Langenhagen.

Von Thomas Böger