Lehrte

Im vergangenen Jahr hat der Kinderschutzbund noch 40 Kinder in seinem Hort An der Masch betreut. Seit Januar gibt es nur noch eine Gruppe mit 20 Kindern, und auch die wird Ende März geschlossen. Grund ist akuter Personalmangel: Nach Angaben von Christiane Nustede vom Vorstand des Kinderschutzbundes haben mittlerweile drei der ursprünglich vier Erzieherinnen und Sozialassistentinnen gekündigt. Ersatz habe der Kinderschutzbund trotz intensiver Bemühungen nicht gefunden.

Hilfe kommt jedoch von der Grundschule An der Masch, die ab August auch in das Programm Lehrter Nachmittagsangebot an Grundschulen (LeNa) aufgenommen werden soll. Das Schülerbüro an der Südstraße werde der Kinderschutzbund aber weiterhin betreiben, betont Nustede. Auch die Hausaufgabenhilfe solle fortgesetzt werden.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vergebliche Suche nach Personal

Man habe sich unter anderem direkt an die Ausbildungsschulen für die pädagogischen Fachkräfte gewandt, um Kontakt zu Absolventen zu bekommen, berichtet Nustede. Aber das sei vergeblich gewesen. Es hätten sich nicht etwa ungeeignete Bewerber gemeldet, sondern überhaupt keine. „Die Arbeitszeit am Nachmittag ist nicht attraktiv“, vermutet Nustede. Das hänge auch mit der Familienplanung zusammen: Wenn junge Mütter für ihre Kinder Vormittagsplätze in Krippe oder Kindergarten fänden, wollten sie verständlicherweise nicht am Nachmittag arbeiten. Außerdem sei der Markt für pädagogisches Personal durch die Ausweitung des Betreuungsangebots mit dem Rechtsanspruch auf einen Platz auch in der Krippe ohnehin schon weitgehend leergefegt.

Lesen Sie auch Lehrte: Grundschule in Steinwedel soll zu Ganztagsschule erweitert werden

Dass die Stadt im Rahmen von LeNa bessere Chancen sieht, Personal für die Betreuung zu finden, liegt an der rechtlichen Konstruktion: Horte sind zur Beschäftigung von Fachkräften verpflichtet. Bei den LeNa-Angeboten dürfen laut Stadtsprecherin Lilian Appel auch Quereinsteiger eingesetzt werden. „Im Prinzip gibt es keine Vorschriften zur Qualifikation, deshalb sind wir flexibler“, erläutert sie.

Grundschule übernimmt Betreuung

LeNa bietet bisher an sechs Grundschulen im Lehrter Stadtgebiet ein Nachmittagsprogramm bis 17 Uhr an. Alle sechs sind offene Ganztagsschulen, an denen nach dem Ende des Unterrichts ein Mittagessen sowie Hausaufgabenhilfe angeboten werden. Danach gibt es Arbeitsgemeinschaften in verschiedenen Bereichen von Kunst bis Sport oder auch Kochkurse. Das erfolgt in Zusammenarbeit mit Vereinen und anderen Organisationen. Als siebte Schule soll die Grundschule An der Masch in das Programm aufgenommen werden. Dann gehören nur noch die Grundschule Ahlten und die katholische St.-Bernward-Schule nicht dazu. An beiden Schulen gibt es einen Hort, dieser ist allerdings gebührenpflichtig.

An der Grundschule An der Masch startet das Programm allerdings erst nach den Sommerferien. Noch endet die Betreuungszeit im Rahmen der Ganztagsschule um 15 Uhr. So lange werden derzeit auch die meisten Kinder aus der zu Jahresbeginn geschlossenen Hortgruppe betreut, wie Schulleiterin Katrin Marquardt bestätigt. Und wenn im April die zweite Gruppe ebenfalls geschlossen werde, „schaffen wir das auch noch“, meint sie zuversichtlich. Zurzeit sei der Ganztagsbetrieb wegen Corona allerdings heruntergefahren: Nach dem Unterricht im Wechselmodell – jeweils nur die Hälfte der Kinder kommt jeden zweiten Tag in die Schule – ist Schluss.

Von Thomas Böger