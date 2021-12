Lehrte

Erst biss ihr Hund zu, dann machte sie sich aus dem Staub: Die Polizei sucht nach der Halterin eines Rottweilers, der im Hohnhorstwald nördlich der Autobahn 2 eine 64-jährige Spaziergängerin angefallen, zu Fall gebracht und gebissen hat. Der Besitzerin des Hundes wird fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen.

Der Vorfall ereignete sich am Sonntag zwischen 14 und 15 Uhr auf einem Waldweg. Die 64-Jährige ging dort spazieren, also ihr zwei Frauen mit Hunden entgegen kamen. Ob die Tiere angeleint waren oder nicht, ist derzeit noch unklar. Einer der Hunde, nach bisherigen Erkenntnissen ein Rottweiler, sei dann unvermittelt auf die Spaziergängerin zugelaufen und habe sie angesprungen, heißt es. Die Frau kam zu Fall und verletzte sich dabei. Obwohl die Hundehalterin anscheinend sofort versuchte, den Rottweiler von seinem Opfer fort zu zerren, biss das Tier der Frau in den rechten Oberschenkel. Erst danach ließ es von der 64-Jährigen ab.

Hundehalterin läuft in den Wald davon

Die Führerin des Hundes habe zunächst noch zugesagt, ihre Personalien zu nennen, heißt es in der Darstellung der Polizei. Doch dann sei sie, ebenso wie ihre Begleiterin mit dem zweiten Hund, in den Wald davon.

Das Opfer der Hundeattacke beschreibt die flüchtige Frau als 20 bis 30 Jahre alt und etwa 1,65 Meter groß. Sie hat blonde, mittellange Hare und war mit einer rosafarbenen Jacke bekleidet. Hinweise zu dem Vorfall nimmt das Lehrter Kommissariat unter Telefon (05132) 8270 entgegen.

Von Achim Gückel