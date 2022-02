Lehrte

Das Polizeikommissariat Lehrte fahndet nach einem Dieb, den in der Nacht zum Sonntag offensichtlich der Hunger überwältigt hat. Der oder die Unbekannte hatte zunächst die Tür einer Bäckerei in der Marktstraße aufgehebelt und aus den Räumen Brot, Getränke und etwas Bargeld gestohlen. Doch das reichte dem Langfinger offenbar nicht. Vermutlich derselbe Täter, so die Ermittler, scheiterte anschließend dabei, auch beim Schlachter nebenan die Tür aufzuhebeln. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich auf der Lehrter Wache unter Telefon (0 51 32) 82 70 zu melden.

Von Oliver Kühn